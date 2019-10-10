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«Спартак» прекратил поиски главного тренера

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«Спартак» прекратил поиски главного тренера

Москва, 10 октября. После визита Доменико Тедеско в офис московского «Спартака» клуб прекратил поиски нового главного тренера, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Столичный клуб приостановил переговоры с другими кандидатами. В «Спартаке» ждут подтверждения со стороны Тедеско до конца текущей недели. 

Он должен дать согласие возглавить команду и урегулировать контрактные вопросы с «Шальке». Ранее специалист возглавлял немецкий клуб, однако весной был отстранен от работы с командой, но продолжает находиться на контракте с гельзенкирхенцами. 

В целом договоренность по деталям контракта между «Спартаком» и Тедеско достигнута: специалист получит соглашение до лета 2022 года и зарплату в размере 2 миллиона евро в год. Тренер рассчитывает подписать из «Шальке» полузащитника Набиль Бенталеба.

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