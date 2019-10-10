Трамп пригрозил «сильно ударить» по Турции из-за операции в Сирии

Вашингтон, 10 октября. Президент США Дональд Трамп пригрозил «сильно ударить» по Турции из-за ее военной операции в Сирии. Глава Белого дома пригрозил Анкаре последствиями, если та не будет «играть по правилам».

В своем аккаунте в Twitter президент США написал, что Турция «давно планировала атаковать курдов». Трамп добавил, что сейчас в зоне военной операции в Сирии нет американских солдат. Кроме того, он заявил, что пытается прекратить «бесконечные войны» и разговаривать с обеими сторонами.

«Некоторые хотят, чтобы мы отправили десятки тысяч солдат в это район и начали новую войну. Турция — член НАТО. Другие говорят: «Остановитесь! Пусть курды сражаются сами (даже с нашей финансовой помощью)». Я говорю, что сильно ударю по Турции финансово и с санкциями, если она не будет играть по правилам. Я внимательно наблюдаю», — написал Дональд Трамп в Twitter.

9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о начале военной операции на севере Сирии, которая получила название «Источник мира». Турецкая авиация начала военные действия с ударов по городу Рас-аль-Айн. Эрдоган заявлял, что целью операции является «уничтожение террористической угрозы» на южных границах Турции и создание зоны безопасности, куда смогут вернуться сирийские беженцы из Турции.

8 октября было распространено заявление официального представителя Пентагона Джонатана Хоффмана, в котором указывалось, что США вывели свой военный контингент из района потенциального наступления Турции в САР. В Вашингтоне также заявили, что отныне Турция ответственна за всех боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ. — Прим. ред.), взятых в плен за последние два года.

Турецкие власти считают, что действующие в Сирии «Демократические силы Сирии» (SDF), в которые входят курдские формирования, непосредственно связаны с террористами из «Рабочей партии Курдистана». При этом неоднократно сообщалось, что курдские вооруженные формирования находятся в САР под управлением США, и под их контролем находится большая часть севера арабской республики, где расположены одни из самых крупных в стране месторождений нефти и газа.

Напомним, международная коалиция во главе с США присутствует в Сирии с 2014 года незаконно, так как ее действия проводятся без согласия и координации с Дамаском и соответствующей резолюции СБ ООН.

1 Организация запрещена на территории РФ.