Киев, 10 октября. Украинский лидер Владимир Зеленский пожаловался журналистам на непростую президентскую жизнь — на загруженный график, который не оставляет ему времени даже сходить в парикмахерскую.

Сегодня в Киеве в гастрономическом центре Kyiv Food Market Зеленский проводит 10-часовой пресс-марафон общения с представителями СМИ, в ходе которого отвечает на самые разные вопросы.

Во время встречи глава Украины решил немного отвлечься от обсуждения насущных вопросов, связанных с Украиной, и рассказал о личном наболевшем вопросе — плотном графике, не оставляющем «времени жить».

«У меня нет времени жить… У меня нет даже времени сходить в парикмахерскую», — посетовал Зеленский.

Президент Украины рассказал, что ежедневно проводит большое количество встреч и решает много государственных вопросов.

Дела, касающиеся страны, занимают большую часть его времени и практически не оставляют времени ни на что другое.

Зеленский признался, что у него нет времени даже на элементарный поход в парикмахерскую, хотя парикмахерская есть непосредственно в его офисе в Киеве, но из-за занятости он не может попасть даже в нее.

Помимо отсутствия возможности постричься Зеленский посетовал на то, что после того, как занял пост главы страны, утратил связь с российскими артистами.

Кроме этого, ранее на встрече в Kyiv Food Market президент Украины исключил возможность возобновления поставок воды в Крым, который ранее получал до 85% пресной воды через идущий от Днепра Северо-Крымский канал, и назвал своей миссией на президентском посту прекращение войны в Донбассе.