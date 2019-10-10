Жириновский назвал сокращение рабочей недели неизбежным

Москва, 10 октября. Сокращение рабочей недели до четырех дней неизбежно, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Депутат Госдумы предложил сделать дополнительный выходной в среду.

Жириновский выступил с резкой критикой в адрес экспертов, которые уверяют, что переход на четырехдневную рабочую неделю в России невозможен.

«Не нужно представлять Россию как банановую республику, которая неспособна шагнуть в будущее с цивилизованными странами, где уже давно идет сокращение рабочего времени», — заявил депутат в комментарии KP.ru.

Жириновский напомнил, что в России активно сокращаются рабочие профессии, функции все больше перекладываются на роботов и компьютеры. Роботизированные системы выполняют функции кассиров, курьеров и даже врачей. Депутат отметил, что в банках ежегодно сокращают 10% персонала, их заменяют программами. При этом Жириновский возмутился, что некоторые эксперты отрицают неизбежность прогресса в России.

Депутат добавил, что даже сейчас по-настоящему мало кто работает восемь часов в день. Если ввести четырехчасовой рабочий день, то эффективность сотрудников повысится. Что касается дополнительного выходного, то депутат предложил сделать его в среду. Жириновский объяснил это тем, что в понедельник сотрудник приходит на работу отдохнувшим после выходных, во вторник – думает о грядущем выходном. В четверг и пятницу – то же самое. Благодаря введению четырехдневной рабочей недели россияне смогут больше времени уделять семье, считает политик.

В начале июня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил рассмотреть введение в будущем четырехдневной рабочей недели. Федерация независимых профсоюзов России выступила за сокращение рабочей недели, однако с сохранением оплаты труда. Минтруд РФ направил доклад о перспективах введения четырехдневной рабочей недели в правительство РФ.