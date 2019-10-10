Застреленную в Подмосковье следователя Шишкину наградили орденом Мужества посмертно

Москва, 10 октября. Следователя по особо важным делам управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу Евгению Шишкину посмертно наградили орденом Мужества, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Врио главы УТ МВД России по ЦФО Александр Будцов передал семье погибшей госнаграду. Следователь была удостоена ордена за отвагу и самоотверженность.

Ирина Волк пояснила, что Евгения Шишкина была опытным следователем, она бралась за резонансные уголовные дела в экономической сфере.

10 октября прошлого года неизвестный застрелил Шишкину в поселке Архангельское в Московской области. Следователи выяснили, что Шишкину могли убить из-за уголовных дел, над которыми она работала.

За несколько месяцев до убийства неизвестные сожгли автомобиль офицера. Глава СК РФ Александр Бастрыкин передал дело в Центральный аппарат ведомства и контролировал расследование.

Правоохранители вышли на двух причастных к совершению преступления — исполнителя и посредника. Один из них был задержан в Петербурге.