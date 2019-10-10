Госдума отказалась сделать понедельник после Пасхи выходным днем

Москва, 10 октября. Депутаты Госдумы отклонили в первом чтении проект о введении нового нерабочего праздничного дня — Светлого пасхального понедельника. Авторами инициативы выступили депутаты от ЛДПР Ярослав Нилов и Игорь Лебедев, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Законопроект предполагает введение нового выходного дня путем изменения Трудового кодекса, и этот день — первый понедельник после Светлого Пасхального Воскресения, который предлагается обозначить как Светлый пасхальный понедельник», — пояснил Нилов.

Он также добавил, что во многих странах понедельник после Пасхи является выходным днем, а в Трудовом кодексе РФ «зафиксирован такой праздник, как Рождество Христово, однако ни у кого из представителей других конфессий, либо у атеистов вопросов это не вызывает».

Пасха каждый год выпадает на разные даты, однако авторы законопроекта все продумали. В тексте документа прописаны даты выходных вплоть до 2050 года. Если закон будет принят, то после 2050 года даты «светлых пасхальных понедельников» будет определять правительство РФ. Данный факт вызвал вопросы у депутата от фракции «Справедливая Россия» Дмитрия Ионина. Однако Нилов заверил коллегу, что 2050 год является условной цифрой, отметив, что ко второму чтению он распишет даты «пасхальных понедельников» до 2250 года.

«2050 год- это условная цифра. Дата празднования Пасхи определяется не в соответствии с тем календарем, по которому живет государство. Ежегодно она меняется. Мы предложили зафиксировать до 2050 года. Если есть желание, то ко второму чтению можем продлить до 2250 года», — сказал Нилов.

Представитель фракции КПРФ Олег Смолин поддержал коллег из ЛДПР, а также подсказал им «юридический» способ выхода из сложившейся ситуации.

«Юристы говорят, что проблему следовало решать несколько иначе, а именно объявить саму Пасху нерабочим днем, тогда, в соответствии с трудовым кодексом следующий понедельник автоматически оказывался нерабочим», — пояснил Смолин.

В конечном итоге документ был отклонен. Член профильного комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб объяснила почему депутаты решили отклонить данную инициативу. Парламентарий напомнила, что в России уже есть один общенациональный религиозный праздник — Рождество Христово, поэтому появление второго христианского религиозного праздника станет несправедливым по отношению к представителям других конфессий.

«Вводить второй религиозный праздник, посвященный опять православию, наверное, будет неправильно, с учетом многонационального и многоконфессионального состава населения нашей страны», — отметила Бессараб.

Кроме того, работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в двойном размере, поэтому установление нового праздничного дня повлечет за собой дополнительную финансовую нагрузку на работодателей и окажет негативное влияние на доходы бюджета. Бессараб также напомнила, что субъекты РФ имеют право самостоятельно устанавливать дополнительные праздничные дни.

Депутат Сергей Вострецов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей озвучил свою позицию относительно данного законопроекта.

«У нас пока еще светское государство, и существует равенство всех религий. Если делать выходной для православных, надо тогда аналогичное решение принимать и в отношении, например, мусульман — они чем хуже?» — заявил Вострецов.

Парламентарий также добавил, что каждый желающий, «кому трудно идти утром на работу», может взять отгул или отпуск за свой счет, отметив, что религия не является той сферой, где «нужно искать земные блага».