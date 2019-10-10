Навальный травлей RT пытается быть с русофобами «на одной волне», убежден Серуканов

Москва 10 октября. Бывший юрист так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Виталий Серуканов, ранее близко общавшийся с основателем организации Алексеем Навальным, объяснил, что скандально известный блогер ополчился на главного редактора Russia Today Маргариту Симоньян и сам проект по двум причинам — из-за имиджа и денег.

Телеканал RT ранее выпустил фильм, посвященный отношению одиозного основателя ФБК к RT и его руководителю. Как объяснил Серуканов, Навальный так ополчился на проект, поскольку тот вещает за границу и этим «опасен» для блогера. По словам бывшего юриста ФБК, это его второй основной раздражитель после биткоинов.

Глава Агентства США по глобальным медиа Джон Лансинг заявлял, что RT работает «гораздо тоньше и с большим вниманием к нюансам». При этом Навальный, как отмечает «ПолитЭксперт», всячески пытается занизить его значимость. Однако то, что он выбрал телеканал объектом для хайпа, говорит об обратном.

«Такой хайпажер, как Навальный, никогда не возьмется за субъект, который не является мегапопулярным», — подчеркнул Серуканов.

Он также напомнил, что Навальный в то время, как в суде решалась судьба фигурантов дела о массовых беспорядках, без зазрения совести публиковал из Калифорнии фотографии со счастливой улыбкой. Его протеже отличились не меньше — руководитель ФБК Леонид Волков уехал на отдых в Европу, Иван Жданов после спецприемника раздает интервью, а правая рука блогера Владимир Милов в Варшаве выступает против «Северного потока – 2» для того, чтобы ему достался очередной грант от западных русофобов, обратил внимание Серуканов.

Бывший юрист ФБК, подводя итог, пришел к выводу, что Навальный ополчился на телеканал по двум причинам. Во-первых, ему необходим имидж, самореклама, направленная на иностранных русофобов. А во-вторых, он гонится за деньгами.

Напомним, накануне Минюст России включил так называемый «Фонд борьбы с коррупцией» Навального в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Выяснилось, что средства в бюджет ФБК перечислялись из США и Испании.

Кроме того, Басманный суд Москвы наложил арест на счета ФБК в связи с уголовным делом об отмывании организацией Навального миллиарда рублей. По данным следствия, сотрудники фонда с 2016 по 2018 год нелегально получали средства в иностранной валюте, через банкоматы вносили их на счета столичных банков, а далее переводили на счета ФБК.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало расследование «Анатомия протеста», в центре которого оказалось американское вмешательство в дела России. ФАН выяснил, что в разгар массовых беспорядков в столице перед выборами в Мосгордуму офис ФБК посещал глава Бюро региональной безопасности посольства Госдепартамента США в Москве Стивен Секстон. Генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов не исключил, что визит американца был продиктован стремлением Вашингтона замести следы американского финансирования структуры Навального.