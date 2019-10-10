Какой была осенняя сессия ОБСЕ для России? ФАН-ТВ

В Москве прошла пресс-конференция по итогам осенней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Она стала третьей, заключительной в 2019 году и подвела итоги годовой работы организации. В этом году она проходила в Марокко — стране-наблюдателе. Российскую делегацию представляли члены Совета Федерации и депутаты Госдумы. Наша страна подняла ряд вопросов. Среди прочего подчеркнула недопустимость резолюций против какой-либо страны. Как это сделали в наш адрес после воссоединения с Крымом.

«Я помню, на Берлинской летней сессии мы просто взяли и вышли из зала, когда поняли, что процесс будет откровенно русофобской резолюции без каких либо оснований. В Люксембурге уже не было такого резкого неприятия, и я надеюсь, в Ванкувере будет еще лучше», — поделился надеждами первый заместитель председателя Комиссии СФ по международным делам Владимир Джабаров.

Также наша страна недовольна тем, что платит в бюджет ОБСЕ в 120 раз больше, чем, например, Грузия, которая имеет два представителя в руководстве ассамблеи. У нас же с 2011 года нет ни одного. На прошедшей сессии российская делегация настаивала на том, что должна быть представлена в руководящих структурах. Этот вопрос будут поднимать до тех пор, пока не появится результат.