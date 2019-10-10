Украинские эксперты обозвали друг друга и устроили скандал в студии «России 1»

Москва, 10 октября. Два украинских эксперта — председатель правления организации «Европейское движение Украины» Вадим Трюхан и политолог Александр Семченко — поругались в студии телеканала «Россия 1». Мужчины устроили скандал на съемках программы «60 минут».

В этом выпуске эксперты обсуждали срыв разведения сил в Донбассе. Вадим Трюхан затруднился ответить, какую из сторон он поддерживает: украинских правоохранителей или националистов. Он заявил, что находится «на стороне Украины», на что ведущие программы Ольга Скабеева и Евгений Попов отметили, что эксперт уходит от прямого ответа на заданный ему вопрос. В ответ Трюхан попросил полминуты на аргументацию, однако не уложился в отведенное ему время. После этого он отказался продолжать дискуссию.

«Не хотите слушать правду — не слушайте! Пускай вам пропагандист из Украины расскажет, Семченко», — заявил Вадим Трюхан.

Александра Семченко возмутили эти слова. Политолог упрекнул Трюхана в том, что тот участвовал в телевизионных программах на каналах экс-президента Украины Петра Порошенко. В ответ Трюхан обозвал оппонента «подонком».

«Хотя бы здесь не ври. Ты — реальный подонок, у тебя ни одного факта нет!» — закричал Трюхан в ответ.

Оба эксперта обозвали друг друга лжецами. После одного из выпадов с оскорблениями со стороны Семченко Трюхан ушел со съемок.

В августе польский политолог Якуб Корейба устроил скандал на съемках программы «60 минут» из-за намерения Запада нормализовать отношения с Россией и возобновить формат G8.

Напомним, 1 октября участники контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе согласовали «формулу Штайнмайера». После этого украинские националисты устроили акции протеста в Киеве и других городах Украины, а также призвали президента страны Владимира Зеленского отказаться от выполнения данного соглашения.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году. Донбасс не согласился с новым руководством государства, которое пришло к власти после госпереворота в Киеве. В ответ на это украинская армия начала так называемую АТО, позже переименованную в ООС, против региона. Жертвами внутриукраинского конфликта, по данным ООН, стали более 13 тысяч человек.