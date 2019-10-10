Путин прокомментировал требования WADA. События дня. ФАН-ТВ

Пресс-марафон Зеленского
Внимание жителей Украины сегодня было приковано к телеэкранам. Президент страны Владимир Зеленский дал большую пресс-конференцию. Она растянулась на 10 часов. За это время глава государства ответил на множество вопросов о внутренней и внешней жизни страны. Одна из самых популярных тем — ситуация в Донбассе. Владимир Зеленский отметил, что прекращение войны в ДНР и ЛНР — его основная задача.
«Когда меня выбирали президентом, я хочу напомнить, какого Зеленского выбирало общество — президента, который прекратит войну. И я остаюсь этим человеком. Главная моя цель личная: я хочу прекратить эту войну, это моя миссия», — заявил глава Украины. Все вопросы урегулирования конфликта обсудит «нормандская четверка», — отметил Зеленский.
Как отметил президент, он готов к любым переговорам, лишь бы прийти к миру. Но, по его словам, существуют огромные силы, которые пытаются этому помешать. Не прошло и дня, как тут же появились доказательства. В районе разведения сил в Донбассе военнослужащие морской пехоты и полка спецназначения ВСУ устроили перестрелку. В разведке ДНР сообщили, причина в том, что морпехи-радикалы просто отказались выполнять приказ об уходе с территории. Чье это распоряжение — пока не ясно. Впрочем, готовность начать разведение сил в районе Петровского Киев так и не подтвердил. Сегодня народная милиция ДНР выпустила ракету белого цвета в знак готовности к этому, но украинская сторона никак не отреагировала. Уже не первый раз.
Операция «Источник мира»
В Сирии продолжается военная операция Турции. Без жертв не обошлось. Как сообщает корреспондент ФАН, в результате обстрела турецкой армии погибли не менее восьми мирных жителей, 20 пострадали. В провинции Хасака повреждены плотины, электро и водопроводные станции. Сирийские курды также нанесли огонь по двум турецким городам. Анкара продолжает бомбить соседнюю республику, даже несмотря на то, что сообщила: обозначенные цели захвачены. Но, видимо, не все. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, отметил, наша страна выступает за то, чтобы Дамаск наладил диалог с Анкарой и курдскими организациями. Жертв среди мирных жителей быть не должно. Создается впечатление, что Турцию не заботит суверенитет Сирии, и решение проблемы видят только в военной операции. Напомним, 9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале операции в Сирии. По словам главы государства, ее цель — «уничтожить террористическую угрозу» на границах республики и создать зону безопасности.
Спортивный форум
«Россия — спортивная держава». Форум с таким названием сегодня проходит в Нижнем Новгороде. Он объединил более трех тысяч участников. Это атлеты, руководители международных спортивных организаций — все те, кто на практике проверил фразу: «В здоровом теле — здоровый дух». По словам министра спорта страны Павла Колобкова, к 2030 году планируется привить полезную привычку заниматься физкультурой 60% населения страны. Предстоит немало работы. Поэтому на форуме обсудят одни из самых актуальных вопросов: строительство спортивных площадок, развитие фитнес-индустрии и разработку новых законов в сфере физкультуры. Также важная тема — подготовка Санкт-Петербурга к проведению матчей чемпионата Европы по футболу. Как отметил президент России Владимир Путин, наша страна всегда готова к совместной работе по всем вопросам мировой спортивной повестки. Прокомментировал президент и проверки Всемирного антидопингового агентства.
«Требования, которые предъявляет к России эта организация, выполняются в полном объеме. Наша страна, наши спортсмены в первую очередь заинтересованы, чтобы все недочеты, связанные с антидопинговыми вопросами, остались в прошлом, чтобы российские спортсмены выходили на арены на равных, показывали свое мастерство безо всяких ограничений и служили примером и для профессионалов, и для любителей спорта. Дальнейшее продвижение великих, объединяющих мир спортивных ценностей, — одна из ключевых задач нашей большой, многонациональной спортивной семьи», — отметил Путин.
Завтра заключительный день форума. 11 октября в Нижнем Новгороде пройдут десятки круглых столов и дискуссий, посвященных спорту. А в начале дня — массовая зарядка. Планируется, что участие в ней примут около четырех тысяч человек.