Путин прокомментировал требования WADA. События дня. ФАН-ТВ

Пресс-марафон Зеленского

Внимание жителей Украины сегодня было приковано к телеэкранам. Президент страны Владимир Зеленский дал большую пресс-конференцию. Она растянулась на 10 часов. За это время глава государства ответил на множество вопросов о внутренней и внешней жизни страны. Одна из самых популярных тем — ситуация в Донбассе. Владимир Зеленский отметил, что прекращение войны в ДНР и ЛНР — его основная задача.

«Когда меня выбирали президентом, я хочу напомнить, какого Зеленского выбирало общество — президента, который прекратит войну. И я остаюсь этим человеком. Главная моя цель личная: я хочу прекратить эту войну, это моя миссия», — заявил глава Украины. Все вопросы урегулирования конфликта обсудит «нормандская четверка», — отметил Зеленский.

Как отметил президент, он готов к любым переговорам, лишь бы прийти к миру. Но, по его словам, существуют огромные силы, которые пытаются этому помешать. Не прошло и дня, как тут же появились доказательства. В районе разведения сил в Донбассе военнослужащие морской пехоты и полка спецназначения ВСУ устроили перестрелку. В разведке ДНР сообщили, причина в том, что морпехи-радикалы просто отказались выполнять приказ об уходе с территории. Чье это распоряжение — пока не ясно. Впрочем, готовность начать разведение сил в районе Петровского Киев так и не подтвердил. Сегодня народная милиция ДНР выпустила ракету белого цвета в знак готовности к этому, но украинская сторона никак не отреагировала. Уже не первый раз.