Депутаты Госдумы высказались об инициативе МВД штрафовать родителей курящих подростков

Министерством внутренних дел (МВД) внесен на обсуждение в правительство пакет мер, предусматривающих штрафные санкции в отношении родителей, чьи несовершеннолетние дети были замечены за курением. Глава МВД Владимир Колокольцев уже направил в министерство юстиции (Минюст) обращение о внесении нормы «об административной ответственности родителей за потребление табака несовершеннолетними» в проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Федеральное агентство новостей узнало, что думают по поводу данной меры в Государственной думе.

«Мера очень важная и нужная. Родители несут полную ответственность за социализацию своих детей, более того — около 90% поведенческих шаблонов дети срисовывают со своих отцов и матерей. Большинство родителей курящих детей сами курят, причем прямо при них, подвергая токсичному действию сигаретного дыма нежные детские легкие. Так что я полностью поддерживаю инициативу МВД и считаю, что если она пройдет, то аналогичные поправки в КоАП надо внести и по алкоголю», — поделился своим мнением первый заместитель председателя комитета по образованию и науке Государственной думы, заслуженный врач и доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.

Правда, добавил депутат, в любом деле главное не перегнуть палку: ни в коем случае нельзя доводить ситуацию до состояния, когда за подобные прегрешения подростков отцов и матерей начнут лишать родительских прав, а их самих отдавать на попечение государства. «Поверьте моему богатому опыту, — сказал Геннадий Онищенко, — любая, даже неблагополучная семья, социализирует ребятишек лучше, чем детский дом».

Иной позиции насчет инициативы МВД придерживается заместитель председателя комитета по вопросам семьи, женщин и детейд Оксана Пушкина.

«Самое простое, что можно придумать, — это ввести очередные штрафы, санкции, увеличить срок наказания и «закрутить гайки» еще туже, не борясь при этом с источниками самой проблемы. Но это еще полбеды. Ведь реально даже такая поверхностная норма действовать не будет. Намного более эффективной (хоть при этом и сложной) в этом отношении будет работа не органов внутренних дел, а здравоохранения и образования. Ведь до 60% времени дети проводят в школе — и раз уж мы нашли время в школьном расписании для уроков светской этики, то и на уроки социальной гигиены (о правильном питании, уходе за собой, физиологическом развитии и половом просвещении) тоже найдем» — посчитала депутат и известная телеведущая.

По ее мнению, детям необходимо детально освещать последствия, которые могут наступить при постоянном токсичном воздействии алкоголя и табачного дыма на мозг, легкие, пищеварительную и репродуктивную системы. Как раз этому и могут послужить вышеназванные уроки «социальной гигиены». Ну и, конечно же, ничто так не предохраняет ребенка от вступления на скользкую дорожку, как личный пример взрослого, воздерживающегося от вредных привычек и занимающегося спортом.

Напомним, что идея штрафовать родителей курящих детей не нова: впервые ее предложил в 2009 году депутат от «Единой России» Роберт Шлегель. Правда, получив разъяснения чиновников профильных министерств о том, что в КоАП уже прописана ответственность родителей за ненадлежащий уход и присмотр за детьми, он отозвал свой проект. В 2014 году история повторилась: тогда инициатором выступил Архангельский областной совет.