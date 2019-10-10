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Путин рассказал про свой сломанный нос

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Путин рассказал про свой сломанный нос

Москва, 10 октября. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что первым видом спорта, которым он занимался, был бокс. Однако после сломанного носа тренировки пришлось прекратить, отметил президент.

В четверг Путин пообщался с боксерами на полях международного спортивного форума «Россия — спортивная держава». Спортсмены подарили главе государства бриллиантовую перчатку и пригласили на совместную тренировку. Подарок напомнил Путину о боксерском опыте, которым президент РФ поделился со спортсменами.

«Первый мой вид спорта, которым я занимался, был бокс. Мне сломали нос. И это все прекратилось достаточно быстро. К врачу не ходил, в основном вправляли», — рассказал российский лидер.

Путин рассказал про свой сломанный нос

Путин отметил, что перелом долго срастался. После травмы он решил перейти в другой вид спорта.

Также в ходе форума Путин осмотрел стенд, посвященный чемпионату Европы по футболу 2020 года, который пройдет в 12 европейских городах, в том числе и в Петербурге. Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков отчитался о грядущем турнире и выразил уверенность, что чемпионат пройдет на высоком уровне.

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