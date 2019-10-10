РФ и Ирак готовы содействовать контактам по урегулированию ситуации в Сирии

Москва, 10 октября. Глава МИД РФ Сергей Лавров и президент Ирака Бархам Салех выразили готовность содействовать контактам по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщили в пресс-службе МИД РФ.

Как уточнили в ведомстве, Лавров и Салех в четверг провели телефонные переговоры, главной темой которых стало развитие ситуации на северо-востоке Сирии.

Стороны выразили общее мнение о необходимости достижения прочной и долгосрочной стабилизации положения на восточном берегу реки Евфрат на основе уважения территориальной целостности и суверенитета САР через завязывание диалога между Анкарой и Дамаском, а также властями САР и представителями курдов.

«Подчеркнуто, что Россия и Ирак готовы содействовать таким контактам», — говорится в сообщении ведомства.

Лавров и Салех договорились продолжать обмен мнениями по ситуации в САР.

В минувшую среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале активной фазы военной операции «Источник мира» в приграничных районах Сирии. По его словам, цель турецких войск состоит в зачистке региона от арабско-курдских сил с последующим созданием на этой территории «зоны безопасности», куда будут перемещены сирийские беженцы, которые находятся сегодня в Турции.

Глава МИД России отметил, что ситуация в Сирии обсуждается российской и турецкой сторонами на всех уровнях. Москва заинтересована в скорейшем урегулировании ситуации прежде всего на основе принципа уважения суверенитета и территориальной целостности Сирии, указал министр.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил о недопустимости гибели мирных жителей в ходе операции Турции в Сирии. Как отметил дипломат, в Москве исходят из того, что меры стабильности на северо-востоке Сирии должны быть обеспечены с учетом интересов всех этно-конфессиональных групп сирийского народа.