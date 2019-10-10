В МВД назвали предлагаемую сумму штрафа для родителей курящих детей

Москва, 10 октября. В МВД России предложили начать штрафовать родителей курящих детей на сумму от 1,5 до 2 тысяч рублей. Об этом рассказала официальный представитель министерства Ирина Волк.

Она объяснила, что предложение об установлении административной ответственности подготовлено по поручению правительственной комиссии по профилактике правонарушений.

В ведомстве выступают с инициативой выносить денежные штрафы в размере от 1,5 до 2 тысяч рублей родителям или иным законным представителям, ответственным за курящих несовершеннолетних, сообщают «Известия».

Отмечается, что такое административное наказание предлагается ввести по аналогии с поддержанными ранее МВД санкциями, предусмотренным за нахождение несовершеннолетних в нетрезвом состоянии.

В МВД обратили внимание на то, что в законодательстве пока не установлена ответственность за нарушение данного запрета, и считают, что это снижает эффективность профилактики курения табака в подростковой среде.

Однако в Госдуме с предложением МВД не согласны. Депутат Думы Михаил Емельянов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей выразил мнение, что наказывать родителей за курение детей нельзя, так как проследить за ними невозможно.

Идея о внесении в новую редакцию Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) нормы «об административной ответственности родителей за потребление табака несовершеннолетними» упоминается в протоколе заседания правительственной комиссии по профилактике правонарушений от 23 сентября. Документ подписал министр внутренних дел Владимир Колокольцев.