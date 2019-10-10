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Букмекер рассказал, как россиян защитят от нежелательных ставок

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Букмекер рассказал, как россиян защитят от нежелательных ставок

Москва, 10 октября. Минфин РФ предложил запретить прием ставок от граждан по их просьбе или от ограниченно дееспособных и недееспособных лиц. Исполнительный директор Первой саморегулируемой организации букмекеров Олег Давыдов оценил инициативу ведомства.

По словам Давыдова, в России значительно сократился нелегальный рынок ставок после того, как появилась легальная возможность делать ставки в Интернете. На данный момент в легальном поле работают 60% букмекеров, отметил Давыдов.

Букмекер считает, что у людей с болезненным пристрастием к игре появится защитный механизм, который ограничит их от всех легальных букмекеров России.

«Если закон будет принят, у людей, которые чувствуют болезненное пристрастие к игре, появится защитный механизм», — отметил букмекер в интервью радио Sputnik.

Давыдов объяснил, что информация будет передаваться всем легальным букмекерам, поэтому если игрок подаст заявление одному букмекеру, то он не сможет сделать ставку у другого букмекера. Совет при президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства рассмотрит на заседании в четверг законопроект Минфина.

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