Автоэксперт оценил новый ГОСТ для ретромобилей в России

Москва, 10 октября. В России разработают новый ГОСТ для ретромобилей. Их владельцы получат льготы на страхование и смогут проходить техосмотр по новым правилам.

Автоэксперт Игорь Моржаретто считает, что новые правила значительно обегчат жизнь любителям классических автомобилей.

«Дело в том, что формально такая машина техосмотр в соответствии с современными требованиями не пройдет», — пояснил эксперт, его цитируют Nation News.

Он добавил, что при транспортировке везти ретромобиль как все остальные нельзя. Все объекты, представляющие историческую ценность, должны перевозиться на специальном погрузчике. А это дополнительные расходы.

ГОСТ в России приблизят к международному стандарту, ретромобилям присвоят букву «К». Это значит, что автолюбители получат специальную страховку, изменится порядок прохождения техосмотра.

Кроме того, автомобилисты смогут присоединиться к парадам в праздничные дни. К машинам не будут предъявлять строгих требований.

Однако не все автомобили старше 30 лет можно зарегистрировать в качестве ретро. К этой категории отнесут только те авто, которые отреставрированы до оригинала. То есть речь идет об использовании оригинальных узлов, кузова и движка.

В Москве и Петербурге, а также в других городах России регулярно проходят выставки ретромобилей. Обычно они выезжают на променад ко Дню Победы.

В прошлом году в российской столице состоялась крупная выставка ретромобилей, на которой представили иностранные старинные авто.