Сирия, 10 октября. Террористы ИГ1* совершили два нападения на территориях оккупации курдов. Взрыв в Аль-Бабе убил восемь человек. 60 тысяч человек покидает север Сирии из-за операции турецкой армии. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): приведена в полную боевую готовность в Дейр-эз-Зоре.

«Исламское государство1»: совершило нападение на позиции курдских боевиков в Дейр-эз-Зоре и в Ракке.

«Сирийская национальная армия» (СНА): совершили нападение на курдские позиции в Ракке, вокруг Тель-Абъяда оккупировали 15 деревень, перебросили из Турции подкрепление с бронетехникой к границе с Сирией.

Курды: обстреляли два турецких города через границу на севере Хасаки, подозреваются в организации подрыва в Аль-Бабе в Алеппо.

ВС Турции: обстреливают позиции курдов в Хасаке и Ракке, направили подкрепление СНА к сирийскйо границе.

Провинция Алеппо

Силы внутренней безопасности СНА обнаружили в городе Джераблус заминированный мотоцикл на южном въезде в город, оставленный на блокпосте, как сообщает портал Masas Press Net. Другой заминированный мотоцикл был обнаружен в Азазе, где боевики также арестовали самого минера.

Взрыв произошел недалеко от центральной кольцевой развязки в городе Аль-Баб, оккупированном турецкими вооруженными силами. По предварительным данным, во время взрыва пострадали восемь человек, как сообщает новостной портал Anha. В минировании автомобиля боевики обвиняют курдов. Турция утверждает, что районы, которые она оккупирует, безопасны. Однако в районах Аль-Баба, Азаза, Джераблуса и Африна ежедневно происходят взрывы, столкновения между турецкими бандами наемников, а также воровство, мародерство, убийства, похищения людей и вымогательства.

Провинция Дейр-эз-Зор

Сообщается, что силы Сирийской арабской армии (САА), дислоцированные в районе поселка и перехода Сальхия и Аль-Табия, находящиеся напротив нефтяного поля «Коноко», приведены в повышенную боеготовность, о чем информирует агентство Aleppo AMC.

Сообщается о двух нападениях боевиков «Исламского государства» на контролируемых «Демократическими силами Сирии» (SDF) территориях провинций Дейр-эз-Зор и Ракка. ИГ заявляет, что с помощью самодельной бомбы был подорван автомобиль курдских сил на дороге восточнее деревни Аль-Карама в провинции Ракка, в результате чего 5 бойцов погибли и получили ранения. Также объявляется об убийстве коменданта города Дибан в провинции Дейр-эз-Зор. Пока все силы курдских радикалов брошены на север Сирии, где развернута турецкая военная операция, боевики ИГИЛ1 участили свои нападения. Вчера террористы атаковали штаб курдов в Ракке, сегодня утром совершили налет на поселок на востоке провинции и напали на конвой палестинского ополчения «Лива аль-Кудс» у населенного пункта Эс-Сухне.

Провинция Ракка

Турецкая армия и союзные ей боевики «Сирийской народной армии» занимают 15 деревень на севере Ракки. Местные источники сообщили, что турецкая армия оккупировала деревни у города Тель-Абъяд и почти взяли его в кольцо, как передает источник в сети Twitter Rana Alasad.

«Демократические силы Сирии» (SDF) сообщают об обстреле турецкой армией колонны мирных граждан, направляющихся в Тель-Абъяд для участия в протестах против турецкого вторжения, как передает Twitter-канал Baxtiyar Goran.

Поток беженцев из сирийских пограничных районов Рас-аль-Айна и Телль-Абъяда усилился после расширения масштабов военной операции «Источник мира». Как сообщил телеканал Al Hadath, численность мирных граждан, покинувших свои дома, превысила 60 тысяч человек.

МИД России попросит немедленного диалога между сирийским правительством и курдами. Министры иностранных дел России и Ирака Сергей Лавров и Бархам Салех обсудили ситуацию на северо-востоке Сирии, о чем сообщает ТАСС. Оба выразили готовность содействовать контактам по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. Об этом говорится в сообщении МИД РФ по итогам состоявшегося телефонного разговора сторон.

Провинция Хасака

Турецкая армия ведет артиллерийский обстрел укреплений SDF у города Камышлы. У поселка Дербасия продолжились перестрелки через сирийско-турецкую границу между протурецкими радикалами СНА и курдскими отрядами, как передает Step News.

Боевики «Сирийская национальной армии» позднее сумели занять деревню Кушту на западе города Рас-аль-Айн, вытеснив оттуда курдские отряды, как передает Twitter-канал XXVII27.

В районе деревни Аль-Маликия курдам удалось сбить турецкий разведывательный беспилотник над своими укреплениями. Курды также перемещают к линии фронта шины для организации дымовой завесы и затруднения действий турецкой авиации, о чем сообщает Twitter-канал Euphrates Post.

В результате обстрела силами SDF турецких городов Акчакале и Джейланпынарр не менее 20 человек получили ранения, как передает агентство Eha Media. Кроме того, обстрелу из огнестрельного оружия подверглись журналисты турецкого телеканала, когда они вели трансляцию с крыши дома на турецко-сирийской границе. Турецкие источники подчеркивают, что курды ведут обстрел по жилым кварталам, административным зданиям и гражданскому населению.

Конвой СНА с тяжелой военной техникой проследовал из Джейланпынара к сирийской границе, как передает Step News Agency.

1 Организация запрещена на территории РФ.