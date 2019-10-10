В США арестованы два выходца из СССР, помогавшие адвокату Трампа по делам с Украиной

Вашингтон, 10 октября. Два иностранца, которые помогали Рудольфу Джулиани — адвокату президента США Дональда Трампа — по связанным с Украиной делам, арестованы в Вашингтоне. Как сообщает CNN, речь идет о двух бизнесменах в окружении юриста: Игоре Фрумане и Льве Парнасе.

По информации СМИ, оба мужчины являются выходцами из СССР. Они были помещены под стражу по делу о нарушении закона о финансировании предвыборной кампании. По данным СМИ, Фруман и Парнас якобы помогали Руди Джулиани выйти на официальных лиц на Украине, чтобы построить дело против бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына.

Ранее кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден впервые выступил с призывом объявить импичмент Дональду Трампу. Он обвинил действующего президента США в преследовании личных и политических выгод, а также в давлении на Украину.

Напомним, в сентябре Конгресс США начал процедуру импичмента Дональда Трампа. Спикер находящейся под контролем демократов палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о старте официальной процедуры импичмента. Поводом к этому она назвала беседу Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Именно в этом представители Демократической партии видят «нарушение целостности выборов». 25 сентября Белый дом опубликовал расшифровку телефонного разговора президентов США и Украины.

Скандал в США начался с того, что издание The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники сообщило, что во время телефонных переговоров с Владимиром Зеленским в июле 2019 года Дональд Трамп «примерно восемь раз» якобы рекомендовал президенту Украины оказать содействие Рудольфу Джулиани, который настаивает на проведении на Украине разбирательства, связанного с Джозефом Байденом и его сыном Хантером. Глава Белого дома отвергал обвинения прессы и заявлял, что история о «давлении Трампа на Украину» была сфабрикована для того, чтобы выгородить Байдена, который баллотируется на пост президента США и чей сын якобы замешан в коррупции на Украине.