Набиуллина анонсировала снижение инфляционного прогноза

Сочи, 10 октября. Банк России снизит прогноз по инфляции на 2019 год и опубликует его в день заседания совета директоров, 25 октября. Об этом рассказала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis.

По словам главы Центробанка, уже сейчас инфляция складывается ниже, чем ожидалось. Эксперты ЦБ до конца года будут уточнять инфляционный прогноз в сторону снижения и объявят его на совете директоров.

Представители главной кредитной организации России проанализируют факторы, которые повлияли на большее снижение инфляции, чем планировалось. Один из наиболее значимых факторов — динамика бюджетных расходов, отметила Набиуллина.

Она объяснила, что изначально в прогноз закладывался нейтральный характер бюджетной политики, а по существу она оказалась сдерживающей.

Руководитель Банка России отметила, что актуальные тренды, скорее всего, позволят ослаблять денежно-кредитную политику быстрее, чем планировалось. Текущий прогноз ЦБ по инфляции на 2019 год обозначен на уровне 4 — 4,5%.

Набиуллина подчеркнула, что сейчас для ЦБ большее значение имеет прогноз на следующий год, поскольку на инфляцию этого года банк может повлиять уже в меньшей степени.

Ранее Набиуллина не исключала, что инфляция в стране может опуститься ниже 4% еще до конца 2019 года. ЦБ также констатировал снижение инфляционных ожиданий россиян в сентябре до минимальных значений с июня 2018 года.

В сентябре президент России Владимир Путин предположил, что одной из причин снижения уровня инфляции стала в том числе «подкрутка» Центробанком макроэкономических показателей.