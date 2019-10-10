Билан объяснил молчание Заворотнюк

Москва, 10 октября. Дима Билан считает, что Заворотнюк и ее семья не должны никому говорить о состоянии актрисы. Об этом он рассказал на ток-шоу «Алена, блин!».

«Сейчас все перемывают новости об Анастасии Заворотнюк, почему она отмалчивается. "Она не имеет права", — говорят некоторые влогеры. А кто знает вообще политику семьи? Кто знает, что за этим стоит?» — поделился своими мыслями певец.

Билан абсолютно согласен с молчанием Заворотнюк. Он уверен, что она поступает правильно, так как сам был на месте актрисы. Когда певец сломал ногу, он никому об этом не рассказывал, потому что не хотел, чтобы кто-то об этом знал. Более того, он продолжил давать концерты до тех пор, пока боль стала невыносимой. Только после этого он рассказал о своем состоянии и отменил тур.

«Я только через призму себя обсуждаю людей. Я не хотел максимально об этом говорить, чтобы меня жалели, чтобы еще что-то происходило», — сказал певец.

Слухи о том, что Анастасия Заворотнюк находится в тяжелом состоянии, появились в сентябре. В СМИ было много различной информации о болезни актрисы: что у нее отек мозга, что она впала в кому, что у нее пневмония. Что из всего этого правда — непонятно до сих пор. Представители Заворотнюк и ее семья никаких комментариев по этому поводу не дают. Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин в сентябре заявлял, что у актрисы последняя стадия рака головного мозга и что она перенесла уже множество операций.

По последним данным, Заворотнюк тайно выписали из клиники «Европейский медицинский центр». Теперь она продолжит лечение в другой клинике.