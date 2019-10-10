Война Эрдогана с курдами может привести к возрождению ИГИЛ

Террористы из «спящей ячеки» ИГИЛ1 были захвачены курдскими силами в сирийском городе Мансура (близ Рас-аль-Айна в провинции Ракка). Курды уверены — боевики планировали совершить внезапное нападение на город, воспользовавшись неразберихой при нападении Турции.

[ON THE GROUND]



A five-strong sleeper cell has been arrested by internal security forces in Sere Kaniye.@RojavaIC witnessed the arrest, which follows other sleeper cell attacks leaving at least three dead. pic.twitter.com/o1Zcjxr698 — Rojava Information Center (@RojavaIC) October 10, 2019

Американцы и курды еще до начала турецкой военной операции в северной Сирии угрожали: в случае, если турки атакуют «Демократические силы Сирии» (SDF), запрещенное в РФ «Исламское государство1» может возродиться — мол, только союзники США способны удержать «зверя в клетке». Возможно, предсказания Вашингтона сбываются?

Турецкие комментаторы немедленно обвинили курдские источники в провокации: на самом деле, утверждают пользователи Twitter, «захваченные боевики ИГИЛ» - просто грубая постановка, чтобы придать веса прежним заявлениям.

Fake — OzzyyGG58 (@Gg58Ozzyy) October 9, 2019

Сообщения о нападениях запрещенного в РФ ИГИЛ на севере Сирии начали поступать еще до того, как турецкие танки перешли границу — стоило только президенту Реджепу Тайипу Эрдогану объявить, что операция «Источник мира» начнется со дня на день.

Так, еще до начала наступления курдский источник в Twitter сообщил, что более 50 боевиков ИГИЛ атаковали курдскую базу «Аль-Базель» в центре Ракки. Объединившись, «спящие ячейки» ИГ1 пытаются захватить ключевые пункты на севере Сирии. В районе базы «Аль-Базель» прогремели шесть взрывов.

Six explosions were carried out in the vicinity of Al - Basel roundabout in Raqqa near the center of the Internal Security Forces in the city — akram salih (@akramsalih7) October 8, 2019

Медиаресурсы SDF сообщили о нескольких скоординированных атаках с участием террористов-смертников. Это характерный «почерк» ИГИЛ, ведь даже беспощадные головорезы «Джебхат ан-Нусры»1 и «Аль-Каиды»1 (обе группировки запрещены в РФ) не разбрасываются смертниками налево и направо.

Тревожные новости поступают и из лагеря беженцев «Аль-Хол», где в особой зоне создан концентрационный лагерь для нескольких тысяч боевиков ИГИЛ и десятков тысяч их жен и детей. «Аль-Хол» превратился в настоящий инкубатор для разрушительной идеологии ИГИЛ, и она готова в любой момент выплеснуться за его пределы. По некоторым сообщениям, минувшей ночью из «Аль-Хола» бежали несколько человек, — однако другие источники опровергают эти сведения. Известно также, что «Аль-Хол» постепенно покидает курдская охрана — SDF нужны все доступные бойцы, чтобы противостоять туркам.

#Now:

The military junta of the city of Hul, the most dangerous camp on earth, makes a statement saying it is heading to its northern border to protect it from Turkish terrorism. — Raman Hesê (@Raman_Hassi) October 10, 2019

Поступают и другие сообщения о бегстве боевиков ИГИЛ из курдских тюрем.

Но не все верят в то, что турецкий «Источник мира» («Барыш пынары» — такое название получила операция турецких войск в Рожаве. — Прим. ФАН) может стать прологом к возрождению ИГИЛ на севере Сирии. Старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Борис Долгов напомнил в беседе с Федеральным агентством новостей о том, что разгром ИГИЛ — не фигура речи, и группировка действительно на настоящий момент не слишком дееспособна.

«Маловероятно, что эти боевики представляют реальную угрозу как сила, способная воссоздать ИГИЛ. Для того, чтобы восстановить ИГИЛ, боевиков нужно вооружить на некой территории — а территории там находятся под контролем курдов и — пока что — американских сил, а впоследствии эта территория будет находиться под контролем турецких войск. И вряд ли Турция допустит восстановления ИГИЛ на контролируемой территории, — отметил Долгов. — Скорее всего, возможно возникновение отдельных бандформирований ИГИЛ, которые вряд ли будут представлять серьезную опасность».

Однако стоит вспомнить об угрозе с другой стороны — с запада курдские позиции атакует наспех переформатированная Турцией «Сирийская национальная армия». Турецкие военные придали бандформированиям «Сирийской свободной армии» (ССА) вид организованной армии и быстренько представили «министру обороны» «переходного правительства Сирии», виртуальной организации, действующей с территории Турции и выполняющей роль марионеточного правительства, которое якобы чем-то управляет на оккупированных Анкарой сирийских территориях. Так была создана «армия переходного правительства Сирии», которая якобы имеет право «освобождать» сирийские земли от курдов.

"Biz aileyiz, bu bizim toprağımızdır. Sizi bölücü terör örgütü Pkk/Ypg'den kurtarmaya ve korumaya geldik"



(Tel Abyad / Yabise)



"We are family and this is our land. We have come to save and protect you from the separatist terror group Pkk/YPg."



(Tel Abyad / Al Yabisah ) pic.twitter.com/DNN88wn7hR — XXVII (@XXVII27_) October 10, 2019

Стоит вспомнить, что многие боевики разгромленного «халифата», не найдя себе пристанища «под крылом» у США в закрытой зоне «Ат-Танфе», через Турцию пробрались в Алеппо и присоединились к «Свободной сирийской армии». Их путь подробно разбирали курдские медиацентры.

Боевики-джихадисты очень легко «кочуют» из одной группировки в другую. «Сирийская национальная армия» может с легкостью «впитать» бежавших из концлагерей террористов ИГИЛ — тем достаточно просто объявить себя пострадавшими от притеснений курдов. Тем более что не так уж сильно «бывшие» террористы ИГИЛ отличаются от боевиков СНА.

A video of a #Turkish-backed jihadist on the border with northern Syria threatens to invade #Rojava, as we hear inside his car #ISIS songs pic.twitter.com/nSxiLCfcwX — Yekîneyên Servanên Efrînê (@Servanenefrine) October 9, 2019

Именно эта сила, по замыслу Эрдогана, должна стать арабской оккупационной армией, «возвращающей» под свой контроль северную Сирию (весьма вероятно, что и восточную тоже — вместе с нефтью, которая немедленно полноводной рекой потечет через турецкую границу). Курды помнят, что в созданных американцами тюрьмах на территории SDF ждут своего часа 14 тысяч пленных боевиков ИГИЛ. И помнят, как «халифат» уничтожил несколько десятков тысяч курдов в рамках своей «демографической программы». Поэтому против СНА курды будут биться до последнего — в противном случае им грозит геноцид.

Тем не менее на данный момент возвращения «халифата» на востоке Сирии можно не бояться, уверен директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов. Вероятнее всего, наиболее опасных боевиков США вывезут из тюрем на территории Сирии и «припрячут».

«Курды совсем не жалуют боевиков ИГИЛ. Их надо будет вывозить. Вывозить куда? На какие-то сопредельные территории. Значит, США еще раз покажут всему миру, кого они на самом деле поддерживали в этом конфликте. Можно вывезти в Афганистан, как они это делали. Можно вывезти на южные территории, в «зону деконфликтации» вокруг военной базы «Ат-Танф», можно вывезти в Идлиб — но там само дальнейшее существование террористических организаций под вопросом», — напомнил Коновалов.

Собеседник ФАН отметил, что часть боевиков сможет найти себе прибежище и в силах SDF — ведь курды уже давно отпускают «наиболее безопасных» пленных жить вместе с семьями в отдельных кварталах Ракки. Теперь, когда каждая пара рук, способных держать оружие, на счету, SDF легко может простить своих бывших врагов

«Стоит вспомнить, что «Демократические силы Сирии» включают в себя не только курдские, но и арабские формирования, а соответственно переход под знамена SDF может дать амнистию тем, кто находится в заключении по обвинениям в терроризме», — предположил эксперт.

Директор Центра стратегической конъюнктуры отметил, что сейчас весь мир внимательно наблюдает за президентом США Дональдом Трампом и американскими военными в Сирии. Американцы «попользовались» курдами, после чего оставили на произвол судьбы перед лицом турецкого вторжения.

«Американцы создали такую ситуацию, что что бы они ни сделали, это окажется под «военно-политической лупой» в которую будет наблюдать весь мир. Все смогут убедиться в очередной раз в их двуличности, подлости и непонимании того, что на Ближнем Востоке нельзя играть короткие партии — только вдолгую. Нельзя взять кого-то, использовать и выбросить», — подчеркнул Иван Коновалов.

Отметим, предположения эксперта оказались верны: сегодня Трамп сообщил, что перед турецким вторжением американцы вывезли из курдской тюрьмы «худших из худших» — двух уцелевших палачей из ячейки ИГИЛ, известной как «Битлз».

In case the Kurds or Turkey lose control, the United States has already taken the 2 ISIS militants tied to beheadings in Syria, known as the Beetles, out of that country and into a secure location controlled by the U.S. They are the worst of the worst! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 10, 2019

Весьма вероятно, что вскоре станет известно и о других террористах ИГИЛ, «благоразумно спрятанных» США, как это уже было в 2017 году, когда американцы вывезли «своих людей в халифате» с территории, освобожденной САА.

1 Организация запрещена на территории РФ.