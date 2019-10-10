Зеленский исключил возобновление подачи воды в Крым

Киев, 10 октября. Президент Украины Владимир Зеленский исключил возможность возобновления поставок воды в Крым. Соответствующее заявление он сделал во время пресс-конференции в Kyiv Food Market.

По словам Зеленского, Украина и Россия не обсуждали вопроса подачи воды в Крым. При этом он исключил возможность возобновления водоснабжения полуострова.

«Вода туда не пойдет», — добавил Зеленский.

Ранее Крым получал до 85% пресной воды через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. После воссоединения полуострова с Россией Украина полностью перекрыла поставки воды по каналу.

В середине августа крымские политики развеяли миф, что полуостров якобы страдает от украинской водной блокады. Также глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что основные проблемы по бытовому водоснабжению населения региона решены. В ближайшие пять лет в республике будут работать над тем, чтобы снабдить качественной водопроводной бытовой водой всех крымчан.

Напомним, весной 2014 года Крым стал субъектом России. После госпереворота в Киеве местные власти провели референдум. По его итогам более 95% крымчан проголосовали за воссоединение с РФ. Несмотря на это, украинские власти продолжают считать полуостров своей, хоть и «временно оккупированной» территорией. Москва неоднократно подчеркивала, что вхождение региона в состав РФ прошло в соответствии с нормами международного права, а потому вопрос о статусе Крыма окончательно закрыт.