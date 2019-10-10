Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий четверга, 10 октября.

Онколог заявила, что у врачей есть лишь 48 часов, чтобы оказать помощь частично парализованной Анастасии Заворотнюк. Онколог прокомментировала сообщения СМИ о параличе Заворотнюк.

Глава службы безопасности посольства США в России Стивен Секстон работал под руководством Хиллари Клинтон. Спецагент Секстон по приказу Хиллари Клинтон обкатывал «цветные технологии» в Сербии.

Дочь блогера Алексея Навального Дарья в переписке с подругой призналась, что отец употребляет наркотики, стало известно ФАН. Дочь Навального подтвердила употребление кокаина отцом.

Надежда Савченко заявила, что экс-президент Украины Петр Порошенко «проиграл» страну, подписав Минские соглашения. Савченко объяснила, как Порошенко «проиграл» Украину.

Саратовский депутат прокомментировал ролик на YouTube, в котором сравнивались цены на еду в Саратове и Киеве. Депутат, проживший на 3,5 тысячи рублей в месяц, объяснил разницу цен в Киеве и Саратове.

Иностранные медики рекомендуют обязательно включить в рацион богатую витаминами группы B пищу. Названы помогающие очистить сосуды продукты.

Нидерланды могут обязать Украину выплатить компенсацию родственникам погибших пассажиров рейса МН17. В Госдуме рассказали, как Нидерланды накажут Киев за катастрофу МН17.

Певица и заслуженная артистка России Ольга Кормухина рассказала, как в молодости ей удалось победить страшный диагноз. Кормухина рассказала, как спаслась от рака без помощи врачей.

Подруга Анастасии Заворотнюк отказалась комментировать состояние звезды, но дала советы по оказанию помощи онкобольным. Подруга Заворотнюк рассказала, как помочь онкобольным.

Анна Нетребко показала в Instagram настоящее «закулисье»: певица в пижаме с Микки Маусом исполнила отрывок из оперы. Нетребко покорила фанатов, исполнив оперу в коротких шортах с Микки Маусом.