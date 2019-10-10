Каждая третья пара кроссовок в России оказалась подделкой

Москва, 10 октября. Каждая третья проданная в России пара кроссовок является поддельной. По данным экспертов, около 30% от всего оборота спортивной обуви в России является поддельной. Наибольшее количество поддельной обуви продается в интернет-магазинах.

При этом фальшивки могут продаваться по цене брендовой обуви. Некоторые покупатели намеренно приобретают поддельную брендовую обувь, чтобы не отставать от моды.

Однако такая обувь может представлять опасность здоровью человека, так как она производится в антисанитарных условиях из низкокачественного сырья. Кроме того, производство и приобретение поддельной обуви наносит серьезный ущерб экономике.

«Контрабанда убивает рабочие места. Предприятия не могут развиваться, хотя могли бы делать в два раза больше. Но мы не можем конкурировать», — отмечает вице-президент Российского союза кожевников и обувщиков Владимир Денисенко.

Врач-ортопед Андрей Литвиненко отмечает, что владелец дешевых кроссовок рискует приобрести плоскостопие, артроз суставов, натопытши, вросшие ногти и другие опасные патологии, передает телеканал «МИР 24».

Основатель сети спортивных магазинов Михаил Семенов рассказал, как отличить подделку от оригинала. По его словам, в первую очередь необходимо обратить внимание на запах обуви. Качественная обувь не может иметь неприятных запахов. Кроме того, все швы должны быть качественно выполненными и крепкими без торчащих ниток.

«И главное – обувь примерить. В качественных кроссовках ноге удобно и легко, и главное – безопасно. А дешевый товар – всегда риск и для кошелька, и для здоровья», — отметил Семенов.

Ранее ученые из Университета Орегона провели исследование, которое выявило опасные последствия постоянного ношения кроссовок. Эксперты пришли к выводу, что любители кроссовок больше предрасположены к развитию пяточной шпоры.