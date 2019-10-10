Навальный устроил травлю RT из-за расследования о биткоинах, считает Серуканов

Москва, 10 октября. Бывший юрист «Фонда борьбы с коррупцией» Виталий Серуканов объяснил, почему главу ФБК, блогера Алексея Навального так разозлило расследование о его мошеннической деятельности с биткоин-кошельками.

Навальный ополчился на телеканал RT и устроил настоящую травлю главного редактора телеканала Маргариты Симоньян из-за расследования о биткоинах. Скандальный блогер закатил истерику, в социальных сетях Навальный называл журналистов «свинобомжами», «чучундриками» и «олухами». Автор канала «Постправда» предположил, что истерика Навального связана с расследованием о мошеннической деятельности блогера с биткоин-кошельками.

Серуканов в интервью RT подтвердил, что для Навального финансовый вопрос – это самая больная тема, особенно, если это касается мошеннических схем получения средств от западных спонсоров.

«Какое есть главное табу в «Фонде борьбы с коррупцией»? Кто начинает говорить о деньгах, откуда появляются деньги, этот человек моментально либо попадает в черный список, либо он подвергает себя опасности быть очень резко уволенным», — отметил бывший соратник Навального.

По словам Серуканова, вопрос о деньгах и биткоинах волновал и самих сотрудников ФБК. Однако Навальный всегда умело уходит от вопроса, не раскрывая источники финансирования даже своим последователям.

«Этим вопросом задавались очень многие сотрудники ФБК еще во время той самой «президентской» кампании, когда штаб Навального агрегировал очень большие средства из непонятных источников. Поэтому вопрос о том, откуда биткоины, остается нераскрытым. Навальный очень умело обыгрывает со своими паттернами эту ситуацию: «Посмотрите, как смешно. Я, наверное, их у Америки взял, или мне их прислали сказочные гномики. Нет, мне присылают их обычные люди». Но мы понимаем, что такие суммы в биткоинах обычные люди не присылают», — подытожил Серуканов.

Очевидно, что Навальный пытался скрыть зарубежные источники финансирования даже от своих соратников. Однако блогеру не удалось утаить иностранное финансирование от министерства юстиций РФ. Ранее Минюст внес ФБК в реестр некоммерческих организаций, которые выполняют функции иностранного агента. Федеральное агентство новостей представило доказательства зарубежного финансирования ФБК. По данным ФАН, ФБК финансировали из Франции (2 спонсора), Швеции (3), Белоруссии (6), Израиля (10), Чехии (11), Великобритании (12), Германии (13), США (14), Австрии (16), Ирландии (17) и ряда арабских стран (8).

Полученные средства сотрудники ФБК отмывали через личные счета. Басманный суд Москвы ранее наложил арест на счета ФБК в связи с уголовным делом об отмывании организацией Навального миллиарда рублей. По данным следствия, сотрудники фонда с 2016 по 2018 год нелегально получали средства в иностранной валюте, через банкоматы вносили их на счета столичных банков, а далее переводили на счета ФБК.

Очередной митинг прошел в Москве 29 сентября. Участие в согласованной акции приняли около 20 тысяч человек, что в разы меньше, чем ранее. ФАН удалось выяснить, что участие в подготовке провокаторов на митингах в Москве принимали иностранные граждане. В штаб Навального в Москве наведывался сотрудник посольства США Стивен Секстон, он проводил лекции и тренинги, учил оказывать сопротивление полиции. Итоги расследования ФАН озвучены в фильме «Анатомия протеста 2019».