ЦБ проинформировал россиян о новом изощренном способе вывода денег с банковских карт

Сочи, 10 октября. Банковские мошенники нашли новый изощренный способ обмана россиян при помощи подмены телефонных номеров. Об этом сообщается в отчете Центробанка РФ, представленном на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis.

Теперь аферисты с помощью специальной технологии изменяют телефонные номера под номера банков и выдают себя за сотрудников кредитных организаций, проинформировали в ЦБ.

«Технология подмены исходящего телефонного номера на номера, идентичные номерам кол‐центров кредитных организаций, позволила им успешно выдавать себя за сотрудников служб безопасности банков и под видом блокировки подозрительных транзакций совершать хищения средств жертв», — говорится в документе.

Отмечается, что в результате значительно увеличилось количество сообщений о номерах телефонов злоумышленников, поступающих в ФинЦЕРТ — Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере ЦБ, который отправил на блокировку информацию о 4936 номерах мобильных операторов и номерах в коде 8‐800.

Один из ключевых рисков в этой ситуации — человеческий фактор, напомнили в ЦБ.

Получая персональные данные, мошенники легко имитируют диалог с сотрудником банка, страховой компании или государственной структуры, а жертвы поддаются на обман и сообщают секретные контрольные слова, коды подтверждений и другую информацию, дающую злоумышленникам возможность «вывести» деньги.

Главным фактором успеха мошенников в Центробанке назвали низкий уровень «компьютерной гигиены». Под этим понятием подразумевается опасный переход по ссылкам из непроверенных источников, скачивание сомнительных приложений, игнорирование установки антивируса и его предупреждений.

Такие необдуманные действия пользователей позволяют злоумышленниками получить логины и пароли от личных кабинетов или первичные данные по банковским картам.

В ЦБ обращают внимание, что чтобы завершить платеж, мошенникам нужны еще CVC‐ и CVV‐коды и одноразовый пароль для подтверждения операции. Такую информацию можно получить исключительно при личном контакте с клиентом. И здесь, отмечают в банке, решающим является второй фактор — уровень критичности мышления в стрессовой ситуации.

В конце сентября ЦБ сообщал о резком росте количества мошеннических звонков клиентам банков с подменой номеров кредитных организаций. За прошедшее лето ЦБ направил операторам связи данные о более чем 2,5 тыс. номеров, с которых поступали звонки банковским клиентам. Они заблокировали номера в 218 случаях, ограничение на финансовые сервисы было установлено в 59 случаях, в 198 была выявлена подмена банковских номеров.