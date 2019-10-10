ФАН разъясняет: либеральные СМИ безуспешно пытаются выгородить «иноагента» Навального

Сюжет в сервисе «Яндекс. Новости» об объявлении иностранным агентом так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК) блогера Алексея Навального вызвал бурную реакцию либеральных СМИ.

Сюжет возглавила публикация «Новой газеты»:

«Директор ФБК объяснил провокацией перевод денег из Испании».

Вслед за «Новой» «подтянулись» известные либеральные издания: «Свобода», «Эхо Москвы», «Медиазона» и другие.

Федеральное агентство новостей в рамках проекта «ФАН разъясняет» все расставляет по своим местам.

Антироссийские СМИ бурно отреагировали на новость, что «Фонд борьбы с коррупцией» был внесен в список организаций-иноагентов. В частности, либеральные медиа активно тиражируют слова директора ФБК Ивана Жданова, который назвал «провокацией» информацию о переводах денег из Испании на счета фонда. Жданов утверждает, что средства из Испании были переведены на «уже заблокированные счета» и по очень «хитрой схеме».

На самом деле нет ничего удивительного в том, что деньги могли поступить на «уже заблокированные» счета, так как именно они указаны на сайте ФБК. Кроме того, нет никакой «хитрой схемы» — иностранная компания без проблем может завести рублевый счет, если им это необходимо для тех или иных операций.

Кроме того, Минюст в своем пояснении отметил, что сумма в 140 тысяч рублей была переведена только в 2019 году. Не исключено, что ФБК получал средства от испанской, а также американской компаний и ранее.

Более того, эти транши — далеко не единственное, что вменяется ФБК. Напомним, в данный момент ведется следствие по уголовному делу об отмывании миллиарда рублей сотрудниками фонда.

По имеющимся данным огромные суммы денег поступали на крипто-кошельки Навального и его сторонников через множество подложных счетов. После этого деньги обналичивались, а затем через банкоматы направлялись на счета ФБК, проходя через систему подложных банковских счетов.

Кроме того, признаки иностранного влияния явно прослеживаются в том, что частым гостем офиса ФБК был глава бюро региональной безопасности Госдепартамента при посольстве США в Москве Стивен Секстон. Как удалось выяснить Федеральному агентству новостей, американец проводил в «Фонде борьбы с коррупцией» тренинги по организации уличных акций и учил последователей блогера оказывать противодействие сотрудникам правоохранительных органов.

Кроме того, напомним, раньше Навальный любил хвастаться, что его фонду деньги переводят буквально отовсюду, а сейчас, когда ФБК был внесен в реестр иноагентов, почему-то застеснялся.

Так что есть все основания полагать, что ФБК не только получал деньги из иностранных источников, но и активно использовал их, спонсируя многочисленные попытки расшатывания ситуации в стране. А антироссийские СМИ, похоже, столь яростно защищают проект Навального только потому, что за такую позицию им щедро платят западные спонсоры.

Напомним, проект «ФАН разъясняет» стал ответом на отказ либеральных СМИ вести нормальную аргументированную дискуссию с нашим изданием. Идеологическая цензура стала ответом на попытки ФАН публиковать комментарии на страницах либеральных изданий и в их пабликах в соцсетях.

Тем не менее, Федеральное агентство новостей всеми доступными нам способами продолжит доносить патриотическую позицию на происходящее в стране и в мире. Кроме того, ФАН продолжит разоблачать антироссийскую сущность ориентированных на западные ценности либеральных медиа, что также отражено в проекте «Классификатор СМИ».