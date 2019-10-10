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Спорт

«Ростов» готов отпустить Норманна за 10 миллионов евро

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«Ростов» готов отпустить Норманна за 10 миллионов евро

Ростов-на-Дону, 10 октября. Полузащитник «Ростова» Матиас Норманн интересен ряду европейских клубов, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Один из лидеров чемпионата России пока не получал официальных запросов по 23-летнему норвежцу. При этом «Ростов» готов отпустить футболиста за 10 млн евро. 

Норманн перешел в «Ростов» в январе 2019 года из английского «Брайтона» за 1,7 млн евро. Футболист сборной Норвегии провел за российский клуб 23 встречи, в которых однажды забил и 6 раз ассистировал партнерам.  

По оценкам transfermarkt.de, стоимость игрока составляет 2 млн евро. Контракт футболиста с «Ростовом» истекает летом 2022 года.

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