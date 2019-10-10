Женские крики «Грабят!» прервали пресс-марафон Зеленского

Киев, 10 октября. Женские крики «Грабят!» прервали пресс-марафон президента Украины Владимира Зеленского, который проходит на одном из киевских фудкортов. Инцидент произошел, когда Зеленский стоял на внутреннем балконе второго этажа и беседовал с журналистами.

Некая женщина, представившаяся Ниной Андреевной, что-то прокричала и заявила, что ее «грабят». Судя по ответу Зеленского, прервавшего общение с прессой, речь шла о Днепровской области.

«У вас прописка днепровская?» — спросил Зеленский.

Женщина ответила: «Конечно», — и назвала адрес, вероятно, своего места жительства.

«Владимир Александрович, вы у меня 11 сентября взяли обращение на площади, вы взяли мой телефон, но с тех пор ничего не изменилось, там каждый день все рушится! Там не останется камня на камне», — добавила женщина.

Напомним, в Киеве проходит большая пресс-конференция президента Украины. Зеленский выбрал для общения с журналистами Kyiv Food Market, где под одной крышей на фудкорте находятся более двух десятков ресторанов. 10-часовой пресс-марафон Зеленского не обошелся без скандалов. Например, общественник Анатолий Кшановский попытался сорвать мероприятие: он вскочил на стол и стал обвинять президента Украины в пособничестве структурам финансиста Джорджа Сороса. Дебошира задержала полиция.