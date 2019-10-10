Малолетний сын американской журналистки едва не сорвал прямой эфир

Москва, 10 октября. Малолетний сын ведущей американского канала NBC Кортни Кьюб, ворвавшись в студию, чуть не сорвал матери эфир. Видеозапись инцидента появилась в Twitter-аккаунте канала.

Американская журналистка рассказывала о текущей ситуации на сирийско-турецкой границе. В этот момент в кадре появился сын ведущей, он приобнял мать во время ее комментария. Заметив малыша, Кьюб ненадолго прервалась.

«Извините, тут мои детки», — с улыбкой объяснила ситуацию женщина, отметив, что это прямой эфир.

Трансляция из студии сменилась на изображение карты местности, где были показаны Турция и Сирии, а также территория, контролируемая курдскими формированиями. В это время журналистка продолжила комментировать ситуацию в регионе, и через несколько секунд она появилась в кадре, отметил «МИР 24».

Стоит отметить, что это не первый случай, когда дети оказываются в кадре. Два года назад дети профессора Роберта Келли ворвались в комнату, где он давал телеканалу BBC News комментарий о политической ситуации в Южной Корее.