Путин предложил ввести стимулы для занимающихся спортом россиян

Нижний Новгород, 10 октября. В российских организациях могут ввести стимулы для работников, занимающихся спортом, и их работодателей. С такой идеей выступил президент РФ Владимир Путин.

Помимо стимулов, по мнению главы государства, в штатное расписание компаний и муниципальных организаций стоит ввести ставки инструкторов по спорту.

«Важно сформировать новые возможности для спортивной самореализации людей, сделать это при активном участии самих граждан», — подчеркнул Путин.

При решении этого вопроса, по мнению президента, также обязательно нужно учесть рекомендации, подготовленные Советом по спорту Общественной палаты РФ. Кроме того, такой же подход нужно реализовать и на региональном уровне. В связи с этим глава государства поручил местным властям вместе с жителями городов, деревень, поселков создавать все новые условия, лучшие условия для занятий спортом.

Путин также указал на то, что в сельской местности нужно модернизировать старую и создавать новую спортивную инфраструктуру.

«Особое внимание следует уделить вопросам ее кадрового обеспечения и создания безбарьерной среды, чрезвычайно важно это везде, в том числе и на селе», - полагает Путин.

Еще один важный момент, по мнению Путина, состоит в организации и системной поддержке физкультурно-спортивных клубов по местам жительства и работы россиян. И, конечно, особое внимание нужно уделять подрастающему поколению.

«Здесь также целесообразно создавать школьные и студенческие спортклубы, нужно встраивать их в систему соревнований», — заключил он, выступая на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта в Нижнем Новгороде.

Отметим, что сам президент РФ активно занимается спортом и ведет здоровый образ жизни. С 11 лет занимается самбо и дзюдо, играет в хоккей. 7 октября главе государства исполнилось 65 лет. День рождения он тоже отметил активным отдыхом в Сибири, куда отправился вместе с министром обороны Сергеем Шойгу.