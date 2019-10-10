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Володин требует от Пелоси проверить действия спецслужб США в отношении Юмашевой 

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Володин требует от Пелоси проверить действия спецслужб США в отношении Юмашевой 

Москва, 10 октября. Спикер Госдумы Вячеслав Володин обратился к спикеру палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси с требованием провести проверку по факту задержания и допроса российского депутата Инги Юмашевой в Нью-Йорке. 

В своем обращении (текст которого появился в распоряжении ФАН) Володин назвал случившееся «циничной и недопустимой провокацией» и новым шагом, препятствующим цивилизованному диалогу между Россией и США. Володин напомнил, что у Юмашевой отобрали паспорт и телефон, после чего подвергли более чем часовому допросу с участием сотрудника ФБР. В связи с этим парламентарий попросил дать объективную оценку действиям американских спецслужб в отношении депутата РФ.

Володин требует от Пелоси проверить действия спецслужб США в отношении Юмашевой 

Володин выразил уверенность, Госдума и конгресс США не могут допустить дальнейшей деградации ситуации. Пелоси, по мнению Володина, должна предпринять все зависящие от нее «меры по недопущению подобных недружественных действий в будущем».

Напомним, в Штаты Юмашева прилетела 3 октября для участия в форуме «Диалог Форт-Росс». Причем у нее была виза и приглашение от американской НКО, которая организовывала мероприятие. Случившееся вызвало возмущение представителей российских властей. В частности, сенатор Франц Клинцевич заявил, что Москва должна начать действовать аналогичным образом. 

Сама Инга Юмашева по итогам заседания Совета Госдумы 9 октября призвала не отказываться от диалога с США из-за провокаций американских спецслужб.

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