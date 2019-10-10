Семейный психолог советует смотреть на уток, чтобы избавиться от стресса

Москва, 10 октября. Семейный психолог Светлана Бояринова назвала способы борьбы со стрессом. По ее словам, можно смотреть на воду, огонь и плавающих уток.

Небольшое волнение и переживание легко нейтрализовать, если посидеть на детской площадке. Один вид играющих детей может успокоить.

По словам Бояриновой, избавиться от стресса помогут домашние животные. Сам процесс расслабления благотворно влияет на психику.

«Когда человек сидит, он расслабляется и переводит внимание с проблем на процессы, которые происходят вокруг него. Мозг расслабляется, нервная система успокаивается», — отметила эксперт, ее цитирует НСН.

На природе можно понаблюдать за тем, как плавают утки или как работают муравьи. Часто помогает посидеть на скамейке и понаблюдать, как дует ветер, пригибая к земле траву.

Все это вводит человека в некое трансовое состояние, когда кора головного моза затормаживается. Но при хроническом стрессе такого релакса мало.

Для нормализации психического состояния смотреть на рыбок будет недостаточно. Поэтому специалисты прибегают к массажу, водным процедурам, в отдельных случаях к медикаментам.

При этом россияне не любят ходить к психологу, за последнее время к специалистам обратилось только 12% граждан. При стрессе люди обычно ищут опору в любимом человеке или обращаются к друзьям.