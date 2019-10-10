Разгневанный музыкант из Харькова пожелал смерти бойцам ВСУ

Харьков, 10 октября. Сотрудник Харьковского академического театра музыкальной комедии Петр Мальцев обрушился с обвинениями на украинских силовиков за то, что они «стреляют по своим же городам и воюют с беззащитным населением». Об этом в Facebook рассказала харьковская активистка Анастасия Настенко.

«Когда же вас всех там перебьют-то, воины хреновы, и мы заживем мирно… Стреляете по своим городам и называете это «перемогой». Так объявите уже войну и нападите на ненавистную Россию. Не торгуйте с ней, как ваш босс Петя. Кого вы хотите победить? Почему вашего патриотизма хватает лишь на то, чтобы загнать стариков в подвалы», — написал в комментарии под постом музыканта Бориса Севастьянова Мальцев.

Кроме того, разгневанный мужчина пожелал представителям ВСУ смерти.

Харьковчанка Настенко увидела в этом посте повод для скандала. Она разместила скрин-шот с оскорблениями на своей странице в социальной сети и потребовала от театра разобраться с артистом.

Изданию NewsRoom в Харьковском академическом театре музыкальной комедии подтвердили, что мужчина является их сотрудником. На сайте театра сообщается, что в оркестре Мальцев работает с 2011 года.

Директор учреждения Игорь Коваль объяснил, что публикация мужчины является его личным мнением, и театр не разделяет его позицию.