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Разгневанный музыкант из Харькова пожелал смерти бойцам ВСУ

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Разгневанный музыкант из Харькова пожелал смерти бойцам ВСУХарьков, 10 октября. Сотрудник Харьковского академического театра музыкальной комедии Петр Мальцев обрушился с обвинениями на украинских силовиков за то, что они «стреляют по своим же городам и воюют с беззащитным населением». Об этом в Facebook рассказала харьковская активистка Анастасия Настенко.

«Когда же вас всех там перебьют-то, воины хреновы, и мы заживем мирно… Стреляете по своим городам и называете это «перемогой». Так объявите уже войну и нападите на ненавистную Россию. Не торгуйте с ней, как ваш босс Петя. Кого вы хотите победить? Почему вашего патриотизма хватает лишь на то, чтобы загнать стариков в подвалы», — написал в комментарии под постом музыканта Бориса Севастьянова Мальцев.

Кроме того, разгневанный мужчина пожелал представителям ВСУ смерти.

Разгневанный музыкант из Харькова пожелал смерти бойцам ВСУХарьковчанка Настенко увидела в этом посте повод для скандала. Она разместила скрин-шот с оскорблениями на своей странице в социальной сети и потребовала от театра разобраться с артистом.

Изданию NewsRoom в Харьковском академическом театре музыкальной комедии подтвердили, что мужчина является их сотрудником. На сайте театра сообщается, что в оркестре Мальцев работает с 2011 года.

Директор учреждения Игорь Коваль объяснил, что публикация мужчины является его личным мнением, и театр не разделяет его позицию.

«Мы с ним сегодня говорили во время репетиции, я спросил: «Что ты такое пишешь? Зачем ты оскорбляешь воинов?». Он говорит, что это его мнение, и это не призыв к сепаратизму. Мы не поощряем подобных высказываний и будем решать вопрос о лишении Мальцева определенных поощрений. Наш театр всегда поддерживал единство страны, в нашей программе есть множество украинских постановок», — объяснил Коваль.

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Источник: Newsroom.kh.ua
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