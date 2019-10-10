ФБК Навального получал деньги не только из США и Испании

Москва, 10 октября. Минюст России 9 октября включил так называемый «Фонд борьбы с коррупцией» Алексея Навального в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Средства в бюджет ФБК перечислялись из США и Испании.

В частности, речь идет об американском источнике Star-Doors.Com LLC и испанском ROBERTO FABIO MONDA CARDENAS. Как указал исполняющий обязанности директора департамента Минюста РФ по делам некоммерческих организаций Владимир Титов, только в 2019 году ФБК получил из-за рубежа средства на сумму 140 тысяч рублей. Это и стало основанием для получения фондом статуса иноагента.

Сам Навальный, как и его протеже — юрист ФБК Любовь Соболь и директор организации Иван Жданов — уверяют, что ни о каких деньгах со стороны Запада якобы не может быть и речи, а поступления в бюджет идут от россиян в качестве пожертвований. Примечательно, что слова Навального об отсутствии финансовой помощи из-за рубежа прозвучали на Форуме Бориса Немцова в Польше, который, как и одноименный фонд, спонсируют беглый олигарх Михаил Ходорковский и западные структуры.

Как отмечает «Политика Сегодня», итоги журналистских расследований уже не раз показывали, что ФБК Навального — компания, щедро снабжаемая деньгами от зарубежных деятелей и компаний. К примеру, схему получения помощи от Ходорковского, живущего в Британии, описывал ранее журналист Олег Лурье.

Согласно проведенному расследованию, созданные в Чехии компании Ходорковского Free Acess one и MTU Free Access HR переводили деньги ФБК через доверенное лицо олигарха Наталью Шачкову и Франка Герхарда Ридера, который входил в состав этих организаций.

Лурье удалось также выяснить, что четыре года назад руководитель ФБК Леонид Волков заключил с компанией MTU Free Access HR договор на проведение двух «исследований», за каждое из которых получил по 30 тысяч долларов. Как отметили журналисты, никаких расследований ФБК не проводил, что очевидно, а просто получил от олигарха немалую сумму, которая теперь составляет существенную долю доходов ФБК.

Навальный при этом не раз улетал отдыхать на курорты, где тратил миллионы. К примеру, посещал Испанию, откуда в текущем году в ФБК по занимательному стечению обстоятельств поступали денежные транши.

Кроме того, не стоит забывать про отмывание денег ФБК через олигарха Михаила Фридмана. Об этом стало известно еще в 2013 году по рассказам лидера партии «Яблоко» Сергея Митрохина. Отношения между олигархом и Навальным, как известно, все еще продолжаются.

Отметим, что руководитель ФБК Волков замешан не только в схеме с получением средств от Ходорковского. Так, в декабре прошлого года Агентство федеральных расследований FLB раскрыло схему сбора «пожертвований», изучив историю личного биткоин-кошелька соратника скандально известного блогера. На этот счет регулярно поступали переводы криптовалюты на крупные суммы. Весь «народный краудфандинг» оказался всего-навсего операцией прикрытия тайного финансирования кампании Навального фондами Запада через платформу по криптовалютам Blockchain.com.

Минюст РФ сообщил также, что в период с декабря 2016 года по октябрь 2017 года на карту «Сбербанка» и лицевые счета Волкова поступила сумма в размере свыше 124 миллионов рублей для поддержки кампании. Руководитель ФБК в адрес организации затем перечислил более 47 миллионов рублей в качестве «добровольных пожертвований». Другими словами, как выяснилось, «комиссия» Волкова составила более 70 миллионов.

Средства со стороны Запада поступали в ФБК как напрямую, так и через «серые схемы» с использованием третьих лиц. Одним из них стал экс-глава «Евросети» и скандально известный миллиардер Евгений Чичваркин. В сентябре он открыто признался, что перечисляет по 100 тысяч рублей на счета ФБК, проживая при этом в Британии.

Очевидно, что «теневой» заработок ФБК Навального имеет все признаки западного финансирования, поэтому получение статуса иноагента абсолютно неслучайно. Минюст, как видно, учел не все способы получения Навальным средств для своей организации.

Как заявил ранее в разговоре с Федеральным агентством новостей член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов, иностранное финансирование ФБК не было секретом с самых первых дней. Внесение фонда в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, парламентарий назвал признаком того, что ФБК умирает как политическая структура и инструмент личного обогащения.

Напомним также, в рамках специального расследования американского вмешательства в дела РФ ФАН выяснил, что в разгар массовых беспорядков в столице перед выборами в Мосгордуму офис ФБК посещал глава Бюро региональной безопасности посольства Госдепартамента США в Москве Стивен Секстон. Генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов не исключил, что визит американца был продиктован стремлением Вашингтона замести следы американского финансирования структуры Навального.