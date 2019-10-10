Беглый владелец лопнувшего «Уралтрансбанка» умер в Лондоне

Лондон, 10 октября. Владелец лопнувшего «Уралтрансбанка», один из самых известных уральских банкиров Валерий Заводов скончался в Лондоне в возрасте шестидесяти лет.

О случившемся газете «Коммерсантъ» сообщил близкий друг Заводова, заместитель Уральского банковского союза Евгений Болотин.

«Я знал его со студенческих лет: мы учились на одном факультете, только он был старше меня на год», — пояснил он.

Напомним, «Уралтрансбанк» лишился лицензии в октябре 2018 года. В отношении Заводова было возбуждено дело о злоупотреблении полномочиями. Вскоре после этого банкир покинул Россию и сбежал в Лондон. Кроме того, как напоминает «Федерал Пресс», Агентство по страхованию вкладов (АСВ) также добивалось возбуждения дела о мошенничестве и признания незаконными нескольких сделок. И это не единственное уголовное дело, фигурантом которого был Заводов. В 2006 году против него возбудили дело о коммерческом подкупе.