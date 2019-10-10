Путину подарили бриллиантовую перчатку для бокса

Нижний Новгород, 10 октября. Бриллиантовую боксерскую перчатку подарили президенту России Владимиру Путину на выставке «Современный спорт. Инновации и перспективы» на полях международного спортивного форума «Россия — спортивная держава».

Глава государства осмотрел на выставке несколько стендов, в том числе стенд Федерации бокса России. Путин познакомился с представителями российской команды по боксу, которые предложили ему посетить одну из тренировок. Боксеры вручили российскому лидеру подарок — бриллиантовую перчатку для бокса.

Кроме того, Путин осмотрел стенд, посвященный чемпионату Европы по футболу 2020 года, который пройдет в 12 европейских городах, в том числе и в Петербурге. Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал президенту о высокой готовности России к грядущему первенству. Дюков выразил уверенность, что европейский чемпионат пройдет на высоком уровне.

Главе государства также показали стенд экспериментальной мобильной платформы «Стань чемпионом», которая, по словам министра спорта Павла Колобкова, позволит выявить спортивные предрасположенности детей.