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Программа «Авторские новости от НСН» стала лауреатом премии «Радиомания-2019»

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Программа «Авторские новости от НСН» стала лауреатом премии «Радиомания-2019»

Москва, 10 октября. Программа «Авторские новости от НСН» получила «Золотой микрофон» в престижном национальном конкурсе «Радиомания-2019».

Лауреатов премии наградили 9 октября в концертном зале «Крокус Сити Холл». Награду победителям вручал тележурналист Вадим Такменев.

Он вручил «Золотой микрофон» команде «Авторских новостей», программа в течение пяти лет ежедневно выходит в эфире четырех радиостанций. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются писатель Сергей Лукьяненко, вице-спикер Госдумы Петр Толстой и другие известные россияне.

Ранее сообщалось, что радиостанция «Наше радио» запустила новую программу — «Кривая линия». Журналисты помогают решать проблемы радиослушетелей. Уже за несколько первых выпусков программы решены несколько проблем жителей Брянска.

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