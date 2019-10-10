Эксперт назвал исключительный случай пользы от употребления алкоголя

Москва, 10 октября. Употребление алкогольных напитков может быть полезным при сильных стрессах и серьезных психологических травмах. Об этом заявил клинический психолог Дмитрий Мокичев.

Эксперт признает, что алкоголь является ядом и представляет опасность для здоровья человека, однако в некоторых случаях употребление алкогольных напитков может быть полезным. По его словам, умеренное алкогольное опьянение помогает «заглушить» психологическую травму, вызванную утратой близкого человека или другим трагическим событием. Именно в таких случаях положительный эффект от употребления спиртного может превышать вред. При этом человеку необходимо употребить значимую порцию алкоголя, что позволит значительно быстрее снять тревожную симптоматику.

«Лучше использовать именно крепкие напитки, чтобы опьянение, а значит и некоторое «спасительное отупение», снимающее тревожную симптоматику, наступило как можно быстрее. Не надо покупать четыре бутылки пива или бутылку вина», — пояснил Мокичев.

При этом Мокичев призвал не злоупотреблять спиртными напитками, напомнив, что алкоголь вызывает серьезную зависимость на психологическом и биохимическом уровнях, передает «Слово и Дело».

Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила о снижении уровня потребления алкоголя в России. По данным организации, с 2003 года уровень общего потребления алкоголя в России снизился на 43%. Эксперты полагают, что снижение уровня потребления спиртного в России связано с мерами, которые принимают российские власти в сфере контроля рынка алкоголя.