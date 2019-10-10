Москва, 10 октября. В Каире завершилась организованная вместе с Россией «Большая промышленная неделя», которая определила огромные перспективы сотрудничества.

Отмечается, что проект стал самым масштабным деловым мероприятием за всю историю отношений РФ и Египта. Как считают эксперты, Россия планирует использовать опыт сотрудничества с Египтом во всей Африке. Как пишет «Экономика сегодня», Москва видит в Египте «ворота в Африку».

Как считают эксперты, Москва хочет использовать тот факт, что Египет заключил соглашения о свободной торговле с большим числом стран, обеспечивающих в общей сложности 40% мирового ВВП. Как пишет издание, для этого Россия собирается использовать несколько рычагов. Как уточнили специалисты, инвестиционный включает в себя создание стартовой площадки в Египте для создание огромной базы для российского бизнеса. Кроме того, предусмотрен правовой шаг. Он должен обеспечить торговую интеграцию Египта в пространство ЕАЭС.

Ранее сообщалось, что РФ и Египет готовы сотрудничать в области создания «электронного правительства». Стороны выразили готовность наладить сотрудничество в сфере создания «электронного правительства». Речь идет об автоматизации и цифровизации некоторых бюрократических процессов. Это позволит облегчить доступ к услугам образования, здравоохранения, ЖКХ и так далее.

Российские разработчики IT-продуктов также представили систему invGuard, которая позволяет отслеживать интернет-трафик и обнаруживать хакерские атаки, систему выявления радиоканалов утечки данных, систему безопасности на объектах воздушного транспорта и многое другое.

Ранее «Газета.ru» писала, что Египет купит у России более 20 Су-35.