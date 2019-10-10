ЛНР надеется на мирное урегулирование в Донбассе, несмотря на срыв разведения сил

Луганск, 10 октября. ЛНР по-прежнему стремится к мирному урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

Ранее стало известно, что Киев вновь сорвал разведение сил в Донбассе. По словам Филипоненко, украинская сторона не выполнила условия отвода техники и вооружений в районе населенного пункта Золотое. При этом ЛНР в очередной раз была готова выполнить все необходимые мероприятия по разведению сил.

Филипоненко отметил, что Народная милиция республики выражает надежду на скорейшее разрешение сложившейся ситуации на подконтрольной Киеву территории Луганской области, а также выполнение руководством Украины обязательств по мирному урегулированию конфликта в Донбассе. Собеседник ФАН затруднился назвать дату следующей попытки отвода сил. Однако, отметил он, ЛНР по-прежнему надеется на мирное урегулирование, несмотря на срыв разведения сил.

«Относительно того, когда будет предпринята следующая попытка разведения, я сказать не могу. Все сроки устанавливаются участниками контактной группы в Минске. Мы лишь можем подтвердить свое намерение к выполнению рамочного решения по отводу сил и средств от линии соприкосновения. Наши стремления к мирному урегулированию конфликта по-прежнему остаются неизменными», — сказал Иван Филипоненко.

Накануне, 9 октября, попытка отвода сил на пробных участках в Донецкой и Луганской народных республиках также провалилась по вине украинской стороны. 10 октября ВСУ снова проигнорировали мирные инициативы представителей НМ ДНР и ЛНР, запустивших белые сигнальные ракеты.

1 октября контактная группа в Минске согласовала разведение сил в районе Золотого в ЛНР и Петровского в ДНР. Оно изначально было запланировано на 7 октября.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году. Донбасс не согласился с новым руководством страны, которое пришло к власти после госпереворота. В ответ на это ВСУ начали так называемую АТО, позднее переименованную в ООС, против Донецкой и Луганской народных республик. По информации ООН, жертвами внутриукраинского конфликта стали более 13 тысяч человек.