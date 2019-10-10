Жириновский вступился за уволенную из-за сказки воспитательницу

Москва, 10 октября. Воспитательница из детского сада в Таганроге, которая объяснила детям значение фразы о казни из сказки «Конек-Горбунок» и была уволена, ничего не нарушала. Об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, призвав восстановить педагога на работе.

По мнению политика, воспитательница, рассказавшая детям, что значит выражение «посадить на кол», специально никого не запугивала, а кратко и без подробностей объяснила смысл фразы. Он отметил, что высказывание из популярной сказки ранее ни у кого замечаний не вызывало.

Лидер ЛДПР вступился за уволенную женщину и выразил мнение, что в данной ситуации лучше было бы ограничиться предупреждением.

«Попросить воспитателя учесть, что в ее группе есть впечатлительный ребенок», — написал Жириновский в своем Telegram-канале.

Он также считает, что в будущем лучше и вовсе избегать в детсадах изучения литературных произведений, где есть описание казней.

Согласно информации Ростовского областного суда, в феврале этого года педагог в рамках занятия с детьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата прочла сказку Петра Ершова. Родители затем пожаловались на поведение воспитательницы, которая ответила на вопрос одного из ребят, что значит услышанное им выражение.

Как передает «Газета Кемерова», семья воспитанника заявила, что у ребенка появились истерики, страх смерти, стало резко меняться настроение. Руководство детсада по результатам служебного расследования выявило нарушения со стороны педагога. Женщину уволили, пишет «Ридус».

Воспитательница в суде призналась, что действительно объяснила детям некоторые особенности казни, подчеркнув, что речь, на ее взгляд, не идет о психологическом насилии. Однако решение об увольнении осталось в силе.

При этом детский омбудсмен в Ростовской области Ирина Черкасова указала, что никаких сообщений по данному инциденту не получала.