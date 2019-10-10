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Глава Ливана рассказал об опасных последствиях операции Турции в Сирии

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Глава Ливана рассказал об опасных последствиях операции Турции в Сирии

Бейрут, 10 октября. Военная операция Турции на севере Сирии может иметь опасные последствия для единства САР и оказать негативное влияние на борьбу с боевиками террористических группировок в республике, заявил президент Ливана Мишель Аун.

Аун провел встречу с помощником Генсекретаря ООН по политическим делам Роз Мари Де Карло во дворце в Баабде и высказался о действиях Турции на территории Сирии.

«(Военная операция Турции. — Прим. ФАН) может иметь опасные последствия для хода войны в Сирии, и Ливан следит за развитием в надежде, что посягательств на единство Сирии и реалий, связанных с беженцами, не будет», — приводит пресс-служба ливанского лидера его слова.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду объявил о начале военной операции на севере Сирии. Турецкая авиация нанесла в этот день удары по ряду сирийских городов, расположенных на границе с Турцией.

Позднее было объявлено о начале наземной операции. По последним данным турецкого министерства обороны, военные после начала операции «Источник мира» нанесли удар по 181 цели курдских формирований на севере соседней страны. Как сообщила пресса, в результате операции погибли мирные жители.

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