Экзальтированный дебошир, обвинивший Владимира Зеленского в пособничестве структурам финансиста Джорджа Сороса, попытался сорвать многочасовую пресс-конференцию украинского президента. В конце концов буйного «борца» с Соросом и абортами повязала полиция.

Весь этот балаган происходил в новом Kyiv Food Market, где под одной крышей на фудкорте находятся более двух десятков ресторанов. Это модное место Зеленский выбрал для своего десятичасового пресс-марафона. Однако его общение с журналистами «скорректировали» представители общественности.

«Выслушайте меня!» — рыдая, кричала пожилая женщина в черном, пытаясь прорваться к президенту Украины во время его пиар-марафона, который шел в прямом эфире.

«Только без слез!» — ответил просительнице по-русски Зеленский, пообещав разобраться в ее проблеме. Какая именно несправедливость привела пожилую и явно небогатую украинку в ресторанную Мекку Киева, где проходило мероприятие для журналистов, осталось за кадром.

На этом скандалы не закончились: вскоре дошло до оскорблений и «винтилова», сообщает источник Федерального агентства новостей в Киеве.

Чрезвычайно экзальтированный товарищ, оказавшийся общественником Анатолием Кшановским, вскочив на стол, стал обвинять Зеленского в сотрудничестве с Джорджем Соросом и Ротшильдами, а также в пропаганде гомосексуализма и других «измов». Возбужденный общественник требовал от Зеленского «стать настоящим евреем», не быть марионеткой некого «Комитета 300», а заодно запретить аборты и гомосексуализм. При этом эмоциональный мужчина не забывал поминать недобрым словом Россию и ее руководство, а также украинских правоохранителей.

Зеленский пытался вести со своим оппонентом спокойную дискуссию, предлагая Кшановскому для начала хотя бы внятно сформулировать вопрос, но разговора так и не получилось — собеседники явно не понимали друг друга.

«Уважаемый Анатолий, отвечу, когда вы станете человеком и слезете со стола», — добавил украинский президент.

В конце концов буйного критика власти повязала местная полиция, при этом последовательница Кшановского пыталась его отбить, пронзительно крича и обвиняя стражей порядка в нарушении прав человека.

«Комитет 300. Тайны мирового правительства» — изданная в 1992 году скандальная книга Джона Коулмана, называвшего себя экс-сотрудником британских спецслужб. Произведение продвигает известную конспирологическую теорию о существовании некого «мирового правительства».