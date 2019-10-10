В Крыму спустили на воду плавкран «Севастополь» грузоподъемностью 400 тонн

В Севастополе специалисты ФГУП «Севастопольский морской завод» (входит в «Объединенную судостроительную корпорацию») спустили на воду одноименный плавкран грузоподъемностью 400 тонн. Подробности — в материале Федерального агентства новостей.
Торжественный спуск состоялся на стационарном причале, где о борт плавкрана ПК-400 по старой доброй традиции разбили бутылку шампанского. После этого рабочие подрезали тросы и выбили удерживающие конструкцию на месте клинья. 400-тонный плавкран за считанные секунды сошел на воду, после чего к ней подошел буксир.
Плавучий кран понтонного типа был заложен в ноябре 2017 года. Примечательно, что судоремонтные предприятия Севастополя не выпускали подобные механизмы уже более 25 лет. Хотя сегодня необходимость в них даже не подвергается сомнению, так как тот же Военно-морской флот России активно использует их на всех морях, омывающих страну. Именно плавкран устанавливает причал и конструкции на День ВМФ в Севастополе.
По словам генерального директора центрального конструкторское бюро «Коралл» (проектант ПК-400) Виктора Ленского, подобные краны раньше на «Севморзаводе» не строились, а сам «Севастополь» уникален по целому ряду характеристик.
«У него очень большой вылет, он способен работать как на судостроительных заводах, в портах, так и для выполнения работ в море, например, погрузке блоков на шельфе и т.д. В данном случае он строится для нужд ВМФ, но я думаю, что он также будет использоваться и для нужд гражданского флота, для портовых нужд, то есть везде, где нужно перегружать тяжеловесы. В советский период, на судостроительном заводе Севастополя было построено более 70 кранов по нашим проектам. Это была целая линейка кранов грузоподъемностью 100, 150, 300, 500, 1600 тонн. После этого был достаточно длительный перерыв, порядка 25 лет и теперь это первый кран, построенный в постсоветский период», — заключил Ленский.