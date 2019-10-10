В Крыму спустили на воду плавкран «Севастополь» грузоподъемностью 400 тонн

В Севастополе специалисты ФГУП «Севастопольский морской завод» (входит в «Объединенную судостроительную корпорацию») спустили на воду одноименный плавкран грузоподъемностью 400 тонн. Подробности — в материале Федерального агентства новостей.

Торжественный спуск состоялся на стационарном причале, где о борт плавкрана ПК-400 по старой доброй традиции разбили бутылку шампанского. После этого рабочие подрезали тросы и выбили удерживающие конструкцию на месте клинья. 400-тонный плавкран за считанные секунды сошел на воду, после чего к ней подошел буксир.

Плавучий кран понтонного типа был заложен в ноябре 2017 года. Примечательно, что судоремонтные предприятия Севастополя не выпускали подобные механизмы уже более 25 лет. Хотя сегодня необходимость в них даже не подвергается сомнению, так как тот же Военно-морской флот России активно использует их на всех морях, омывающих страну. Именно плавкран устанавливает причал и конструкции на День ВМФ в Севастополе.

По словам генерального директора центрального конструкторское бюро «Коралл» (проектант ПК-400) Виктора Ленского, подобные краны раньше на «Севморзаводе» не строились, а сам «Севастополь» уникален по целому ряду характеристик.