Митя Фомин снял клип на ледоколе в Арктике

Арктика, 10 октября. Российский певец Митя Фомин снял клип на песню «На вершине мира» в Арктике, на ледоколе «50 лет Победы», который считается самым крупным в мире.

«Началось с того, что появилась возможность отправиться в Арктику и я за нее ухватился. Это первый опыт в моем творчестве, когда не песня была отправной точкой — ее только предстояло найти и написать, — а клип. Сам ледокол, который мог появиться в кадре, диктовал условия», — рассказал Фомин.

Певец решил выбрать именно этот ледокол из-за того, что он является самым мощным в мире и поставил несколько мировых рекордов. Например, в 2017 году «50 лет победы» прошел путь от Мурманска до Северного полюса за рекордные 79 часов.

Перед тем, как поехать в Арктику, всей съемочной группе нужно было хорошо подготовиться — это заняло полтора года. Как рассказал Фомин, сначала группа летала в Мурманск, чтобы посмотреть ледокол «Ленин» и понять, как там все устроено. Также много времени ушло на ожидание подходящей погоды. В итоге на ледоколе съемочная группа оказалась только в марте этого года. Но, как говорит певец, это было незабываемо.

«Там, конечно, абсолютно другая жизнь. Удивили люди, которые круглосуточно несут вахту и по четыре месяца не сходят на сушу, не видят родных. Для меня они в определенном смысле герои. Нас встретили очень тепло. Когда съемки закончились, даже не хотели отпускать», — поделился своими впечатлениями Фомин.

Когда съемки клипа подошли к концу, артист устроил концерт прямо на ледоколе, когда он находился в открытом море. Он рассказал, что такого еще никто и никогда не делал, передает телеканал «360».

Несмотря на то, что температура была не вполне терпимой, всего -10 градусов, из-за сильного и холодного ветра во время съемок приходилось использовать грелки.

«В кадр я должен был входить в образах, которые подобрал стилист. И здесь спасали силиконовые самонагревающиеся грелки. Я под одеждой просто обклеивал все тело. Ну и горячий чай», — рассказал певец.

Митя Фомин — участник группы Hi-Fi, которая была наиболее популярна еще в 90-х. Затем он решил покинуть группу и начать сольную карьеру. Сейчас на его счету 11 наград, 3 из которых он получил на церемонии «Золотой грамофон».