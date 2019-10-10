«Новейшие разработки» Украины из СССР, ползающие уродцы и мобильный блокпост

В Киеве открылась XVI Международная выставка «Оружие и безопасность», на которой МВД, Минобороны, СБУ и МЧС Украины показывают перспективные разработки в области военной техники. Корреспондент Федерального агентства новостей посетил выставку и убедился — большинство «новейших» разработок сделаны либо совместно с РФ, либо родом из времен СССР. Те же из них, которые реально иновационны, выглядят странно и явно никогда не встанут на вооружение ВСУ.

По мнению корреспондента ФАН, сверхзадача любой из выставок «Оружие и безопасность» — показать, что, несмотря на усмешки скептиков, украинская «оборонка» продолжает существовать. И даже пытается как-то развиваться. Впрочем, большинство экспонатов выставки — все равно родом либо из Советского Союза, либо из былой дружбы с Россией. В качестве тяжелой техники на ней представлены в основном до боли знакомые БТРы, БМП и БДРМ, разве что немного доработанные и раскрашенные в цвета НАТО. Местами они разбавлены странными гибридными монстрами с названиями вроде «Новатор» или «Варта» — при этом большая часть начинки у них западная.

На специально выстроенной вертолетной площадке от компании «Мотор-Сич» стоят сплошь российские вертолеты «Ми» различных модификаций. С одной стороны, это логично — «Мотор-Сич» производит вертолетные двигатели, а не сами геликоптеры. С другой — становится понятно, что ни европейским, ни тем более американским компаниям продукция «Мотор-Сич» даром не нужна. В ходе выставки стало известно, что руководство «Мотор-Сич» договорилось с командой Владимира Зеленского о том, чтобы возобновить сотрудничество с российскими смежниками — ведь по-другому предприятию просто не выжить.

Сам президент Зеленский также посетил выставку, но сделал это как-то торопливо и словно невзначай. Ему показали «новейшие разработки» — береговой противокорабельный комплекс с крылатой ракетой «Нептун» дальностью 300 км (его разработал входящий в «Укроборонпром» ГККБ «Луч») и новую радиолокационную станцию 90К6Е от КП «Научно-производственный комплекс «Искра». Как доложили Зеленскому, «командный пункт «Нептуна» оснащен американскими рациями Harris. Во всем остальном, по признанию специалистов на стенде, «Нептун» — никакая не новейшая разработка, а реализация старого советского проекта «Уран». Ведь вся документация по нему осталась на Украине после развала СССР. Похожая ситуация и с радиолокационной станцией 90К6Е.

После беглого посещения экспозиции Зеленский заявил: «У нас должна быть еще более мощная армия. Мы уважаем наших военных, очень рады новаторским изобретениям украинцев, конструкторских бюро. Надо быть очень мощными, чтобы армия была действительно высокого уровня». Ну, а что еще должен был сказать главнокомандующий?

Также военно-техническая выставка запомнилась корреспонденту ФАН обилием каких-то небольших роботизированных машинок, которые разработаны небольшими конструкторскими бюро и имеют вспомогательное предназначение. Например, передвижная тележка «Кентавр» должна дистанционно и скрыто доставлять на линию фронта небольшие грузы. Она бодро урчала мотором и подергивалась на стенде. Посетители выставки опасливо смотрели на это чудо техники и обходили его стороной. Создатели «Кентавра» бодрились, рассказывали технические детали первому встречному, но в ответ на вопрос ФАН честно признались — пока заказов на свое детище от Минобороны не поступало.

Еще одна украинская инновационная компания представила на выставке сразу трех радиоуправляемых уродцев — одного гусеничного, похожего на карликовый танк без башни, и двух колесных. Все они предназначались для разведки и были оборудованы нелепо, чуть ли не скотчем приделанными камерами и макетами пулеметов. Кто-то из посетителей в шутку предположил, что такие штуки «очень пригодятся регулярным войскам для подвоза пива и закуски с тыловых позиций в окопы».

Еще одна «перспективная» разработка — третья версия бронетранспортера «Атаман». Первая версия «Атамана» была представлена публике всего три года назад, в октябре 2016-го, местным частным НПО «Практика». От своих советских предков «Атаман-3» отличается габаритами — он больше. Однако он и комфортабельнее — внутри он получил систему отопления и кондиционирования.

Вообще, это плодовитое конструкторское бюро подогнало выставке более десятка образцов новой техники, в том числе: бронеавтомобиль «Козак 2»; десантный бронеавтомобиль «Козак 2M-Д»; разведывательный бронеавтомобиль «Козак 2M-Р» и т. д. Впрочем, как сообщили в НПО, некоторые разработки украинское Минобороны «закупило в нескольких экземплярах, в тестовом режиме». Остальные так и остались на уровне образцов — на их запуск в серию просто нет средств.

Кроме того, в экспозиции «Оружия и безопасности» выделялись стенды зарубежных партнеров — в первую очередь, турецких и американских. Турки представили свой беспилотник под названием Bayraktar. О возможной закупке партии этой чудо-техники в марте 2019-го заявил еще тогдашний президент Петр Порошенко. Как удалось выяснить ФАН, переговоры о закупке этого БПЛА Украиной идут уже более двух лет, однако контракт до сих пор не подписан.

Американцы же не выставляли на своем стенде конкретных образцов вооружений — как говорится, «от греха подальше» (ведь Конгресс пока так и не одобрил поставку на Украину летальных вооружений из США, за исключением «Джавелинов»). Однако украинские военные чины вились возле стенда с изображением здания Конгресса, словно мухи.

По ходу выставки ее организаторы не раз подчеркивали, что в первую очередь выставка «должна запомниться украинскими вооружениями». При этом свои инновации представили даже украинские вузы. Одна из них — от Национального авиационного университета — беспилотник-камикадзе, разработанный студенткой НАУ. Впрочем, конкретные параметры этого уникального экспоната авторы почему-то не приводили — мол, «если в Минобороны заинтересуются, им все и сообщим».

Внимание корреспондента ФАН привлекли еще два экспоната. Первый — это «легкий сторожевой катер», разработанный «Укроборонпромом» и скромно стоявший в уголке на улице. При ближайшем рассмотрении было легко догадаться, почему его не стали выносить на первый план — сам он напоминал скорее прогулочный катер, перекрашенный в цвет хаки. А толщина его брони по надежности напоминала консервную банку. Даже человеку несведущему было понятно, что первое же попадание не самого крупного снаряда станет для него фатальным.

Вторым объектом интереса ФАН стал объект, на первый взгляд до боли напоминающий камуфлированный общественный туалет. Заранее напившийся кофе корреспондент с радостью направился к нему, но, открыв дверь, обнаружил, что это нечто более сложное (и менее нужное в данной ситуации). Обнаружившийся рядом разработчик «туалета» охотно сообщил, что это — перспективный мобильный блокпост, «готовый к поставкам в Донбасс».

«Наш блокпост оборудован мягкими креслами, бронированными жалюзи, пулеметным гнездом на крыше, а также кондиционером, комфортным подполом, системой отопления и круговой системой видеонаблюдения», — похвастался ученый.

На вопрос ФАН, сколько же стоит такое чудо военной техники, инженер назвал сумму с пятью нулями в гривнах. Когда корреспондент усомнился в том, что украинское Минобороны будет закупать по такой цене блокпосты (которые вообще-то можно оборудовать в любом бетонном сарае), инженер парировал: «Комфорт и безопасность наших солдат стоят дороже».

В целом, как убедился ФАН на выставке «Оружие и безопасность» — украинская оборонная промышленность, несмотря на пятилетние усилия Петра Порошенко и его подручных, все еще жива. Ее не добила всепоглощающая коррупция и полный разрыв связей с Россией. Видимо, тот запас прочности, который был создан при СССР (речь как о производстве, так и о научных школах) у Украины достаточно высок. А местные ученые буквально фонтанируют идеями. Это значит, что Украина, пускай и небольшими партиями, продолжит разрабатывать новое оружие. Но вот сможет ли украинская армия его закупать — большой вопрос.