ФСБ показала видео обысков у готовившего теракт в Крыму экстремиста

Симферополь, 10 октября. Федеральная служба безопасности России опубликовала оперативное видео обыска у гражданина РФ, подозреваемого в подготовке теракта в Крыму.

ФСБ России сообщила о задержании в городе Саки в Крыму члена украинских экстремистских организаций. Он намеревался устроить взрыв в административном здании Крыма.

На опубликованных кадрах видно, что в гараже задержанного находились самодельное взрывное устройство, компоненты и инструменты для его изготовления, а также бутылки с зажигательной смесью. В доме задержанного хранились символика германских нацистов и украинских националистов и листовки запрещенной в РФ Украинской повстанческой армии (УПА1).

Следственное подразделение УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополь возбудило уголовное дело по статье о приготовлении к террористическому акту и незаконном изготовлении взрывных устройств.

1 Организация запрещена на территории РФ.