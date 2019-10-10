Путин обсудит в Ашхабаде с главой Туркмении вопросы сотрудничества

Москва, 10 октября. Президент России Владимир Путин проведет с главой Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым встречу, которая пройдет перед началом саммита стран-участниц СНГ в Ашхабаде, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«До начала саммита состоится двусторонняя встреча нашего президента с президентом Туркмении Бердымухамедовым», — сказал российский чиновник.

По словам помощника главы российского государства, на встрече стороны в первую очередь обсудят вопросы двустороннего сотрудничества. Ушаков отметил, что торгово-экономическое сотрудничество между государствами расширяется. По его словам, в первом полугодии 2019 года товарооборот вырос на 62,2%. При этом российский экспорт вырос на 80,7%, а импорт — на 31,7%, уточнил он.

Также Путин и Бердымухамедов затронут актуальные вопросы регионального характера, добавил Ушаков.

Помощник Путина, говоря о том, кто от РФ полетит в Ашхабад, заявил, что в столице Туркмении будут министр иностранных дел России Сергей Лавров, заместитель главы правительства РФ Константин Чуйченко, российский министр экономического развития Максим Орешкин, а также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.