Сирийские курды обстреляли два турецких города

Анкара, 10 октября. По меньшей мере 18 человек получили ранения в результате обстрела сирийскими курдами из «Сил народной самообороны» двух турецких городов на границе с Сирией.

По данным местного телеканала NTV, мишенями минометного обстрела стали административные здания городов Акчакале и Джейланпынар.

Сообщается, что в результате обстрела пострадали по меньшей мере 18 человек. Под огонь также попали журналисты телеканала Habertürk. Инцидент произошел в тот момент, когда представители СМИ вели прямую трансляцию с крыши одного из домов на турецко-сирийской границе.

Напомним, 9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале операции турецких вооруженных сил в Сирии под названием «Источник мира».

В частности, турецкая армия провела авиационную атаку по городу Рас-аль-Айн на севере Сирии, а также ВВС Турции нанесли авиаудары по сирийскому городу Телль-Абъяд. Федеральное агентство новостей опубликовало видео обстрела Рас-аль-Айн.

Военный источник Федерального агентства новостей в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq) 10 октября представил последние новости об обстановке в регионе.

Турецкий лидер объяснил, что операция «Источник мира» направлена против Рабочей партии Курдистана и запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»1 с целью уничтожения террористической угрозы на южных границах Турции и установления в регионе мира. Эрдоган подчеркнул, что создание безопасной зоны на турецко-сирийской границе позволит сирийским беженцам вернуться в страну.

1 Организация запрещена на территории РФ.